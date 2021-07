Love is in the Air/ Anticipazioni puntata oggi, 12 luglio: Ferit stupisce Serkan

Love is in the air anticipazioni puntata oggi, 12 luglio

Nella puntata in onda oggi, lunedì 12 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Ferin, new entry nella Holding di Alptekin, propone ai suoi soci un contratto con Efe Akman, un famoso architetto paesaggista. Serkan rifiuta di accettare l’accordo a causa delle troppe condizioni contenute nel contratto. La sua decisione, però, rovina definitivamente i rapporti con Ferit, prossimo alle nozze con Selin. Ferit, però, ha un asso nella manica: ha appena comprato l’azienda di Kaan! Selin affronta il fidanzato e scopre che è stato costretto ad accettare l’accordo del Karadag per salvare il loro segreto. Eda, nel tentativo di recuperare la situazione, decide di organizzare un incontro a quattro, includendo Selin, allo chalet di Serkan. Il suo vero obiettivo è quello di lasciare l’architetto e la ex fidanzata il più possibile da soli. Intanto Aydan cerca di far ingelosire il marito ingaggiando un attore affinché finga di darle lezioni di ceramica.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Eda per impedire la partenza di Selin e Ferit per l’Italia annuncia che anche lei e Serkan presto si sposeranno e che Aydan la sta aiutando a scegliere l’abito da sposa. La mamma di Serkan organizza una doppia prova d’abito per Eda e Selin per dimostrare alla PR che Eda non è la donna adatta a suo figlio e che non sarà mai all’altezza della loro famiglia. La sfilata si rivela un vero successo per la Yildiz. Intanto Engin, dopo aver scoperto da Ceren del finto fidanzamento tra Eda e Serkan, affronta l’amico senza riuscire a nascondere la sua delusione: il socio del Bolat è, infatti, convinto che Eda sia la donna adatta al suo amico e non riesce a supportare il piano di riconquista di Selin. Melo, scoperto da Selin che Eda si sposerà, corre a casa per avvertire zia Ayfer: la donna non è però per nulla contenta di non essere stata informata di persona dalla nipote e ha un mancamento. Ferit e Kaan hanno uno strano incontro: cosa trama Karadag?

