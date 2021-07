Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Selin vede Serkan ed Eda

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 19 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 19 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan ha confessato il suo amore a Eda e la ragazza ha deciso di rimandare il viaggio per l’Italia di un paio di mesi. La ragazza però vuole tenere privata la sua relazione con l’architetto: prima deve spiegare ad Ayfer la novità! Di ritorno a casa, Ayfer e le sue amiche sono sconvolte di vedere Eda ancora a Istanbul. La zia prova ipnotizzare la nipote per scoprire la verità. I due innamorati si vedono di nascosto, ma Selin però li scorge in un bar. Serkan chiede a Eda se i suoi sentimenti sono ricambiati. Anche Aydan rimane sconvolta quando Serkan fa ritorno a casa senza Selin, ma il giovane Bolat evita di confidarsi con la madre

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Mihriban lascia Korludag?

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Selin ha detto a Serkan di essere pronta a lasciare Ferit, se lui le esprimerà i suoi sentimenti. Il contratto di Eda e Serkan è quindi giunto al termine. La ragazza è decisa a partire per l’Italia, dopo aver ottenuto una nuova cosa di studio, per lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi vissuti al fianco di Serkan, di cui si è innamorata. Prima della partenza Eda confessa a Selin che il suo fidanzamento con Serkan era solo una farsa per farla ingelosire poiché Serkan è ancora innamorato di lei. Il giorno delle prove del matrimonio, Selin si reca a un appuntamento con Serkan, ma l’architetto non si presenta. Serkan, infatti, ha deciso di inseguire Eda per impedirle di partire: messo alle strette l’architetto le confessa il suo amore. Eda decide di restare e di posticipare il viaggio in Italia: Serkan le ha chiesto due mesi di tempo per organizzarsi e partire insieme a lei. Selin si confida con Piril e le rivela la storia del finto fidanzamento tra Eda e Serkan. Alptekin confessa alla moglie Aydan di aver subappaltato in passato un lavoro, in cui hanno perso la vita due persone.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Cesareo trova il cadavere di Marcia

