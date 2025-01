Anticipazioni Endless Love, ecco quando non va in onda: salta pure l’appuntamento del sabato

Non c’è pace per dizi turca con protagonista la storia d’amore tormentata e piena di eventi drammatici tra Nihan e Kemal, Canale5 ha deciso di centellinare ancora la messa in onda e quindi dopo aver rimosso l’appuntamento in prima serata del giovedì si prepara a dei nuovi stravolgimenti: a partire da sabato prossimo Endless Love non va in onda, salterà dunque anche l’appuntamento del weekend. A rivelarlo in anteprima è il sempre informato sito di Davide Maggio che ha chiarito nel dettaglio il calendario del prossimi episodio della dizi turca.

Endless Love va in onda oggi, sabato 17 gennaio 2025, in un orario più breve del previsto non più alle 14.45 come al solito ma circa un ora dopo, a partire dalle 15.30. E non è tutto perché a partire da sabato prossimo non andrà più in onda nel weekend. La nuova programmazione della soap turca consisterà nelle puntate dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa saltano così sia l’appuntamento del sabato che quello della prima serata. Perché Endless Love non va in onda il sabato e il giovedì in prima serata? Il motivo è presto detto, così facendo Canale5 allunga la messa in onda di una delle soap di punta della rete ritardandone il gran finale.

Quando torna in onda Endless Love in prima serata su Canale5? Brutte notizie per i fan

Svelate le nuove date della dizi turca non resta che rispondere ad un’altra domanda che gli appassionati si fanno: quando torna in onda Endless Love in prima serata? La risposta purtroppo è negativa perché non è previsto, al momento, nessun ritorno. Il palinsesto di Canale5 vede il lunedì e il giovedì il Grande Fratello, il martedì la fiction spagnola Zorro Amore e Vendetta, il mercoledì Zelig, il venerdì Io Canto Senior ed il sabato C’è posta per te. Infine per quanto riguarda le anticipazioni Endless Love della puntata del 17 gennaio 2024, continuerà l’eterna rivalità tra Emir e Kemal mentre Zeynep perderà il bambino (qui anticipazioni nel dettaglio).