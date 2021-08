Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 2 agosto: Eda e Serkan si evitano

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 2 agosto

Nella puntata di oggi, lunedì 2 agosto, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan vuole allontanare Eda, ma Efe insiste per farla lavorare alla Artfile, costringendo i due ex fidanzati a vedersi tutti i giorni in ufficio. Il clima in studio è sempre più teso: Celin e Ferit non riescono a comunicare, Eda e Serkan si evitano, i soci continuano a discutere. Serkan vuole realizzare un nuovo progetto per il porto: si creano così due schieramenti con Eda e Serkan rivali. Alptekin va a trovare Ayfer per dirle la verità sull’incidente che ha provocato la morte dei genitori di Eda, ma alla fine non riesce a dire nulla.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Efe Akman propone di affiancare Eda come architetto paesaggista al progetto del green hotel della Art Life. Serkan non vede di buon occhio la collaborazione tra i due e le idee del nuovo socio. Tra Selin e Ferit c’è sempre più tensione, ma Ceren invita Ferit a non vendere le sue azioni della Holding. Serkan è molto nervoso e pervaso dai dubbi sul dire o meno la verità a Eda riguardo i suoi genitori. Engin suggerisce a Serkan di dire la verità a Eda, in quanto lui non ha nessuna responsabilità. Il giovane Bolat sembra quasi deciso a parlare con la fioraia ma alla fine decide di lasciarla, convinto che soffrirà meno così che scoprendo la verità.

