Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Ferit si sente male

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 21 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 21 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Selin e Serkan parlano faccia a faccia: l’architetto confessa di essere innamorato di Eda, mentre la PR lo ama ancora ma sta cercando di impegnarsi seriamente con Ferit. Per questo motivo ha deciso di cedere le sue quote dell’azienda per non lavorare più insieme. Ferit ascolta la conversazione di nascosto e ha un malore, Ceren lo soccorre e lo accompagna in ospedale, dove i due hanno modo di parlare un po’. Ayfer scopre dalla madre che Eda non è partita per via di Serkan. Intanto Serkan regala una stella a Eda. Engin prepara una cena romantica per Piril ma non riesce a esternare i suoi sentimenti. La ragazza a quel punto bacia Engin, lasciandolo senza parole. Erdem crea un falso profilo su un sito di incontri per conquistare Fifi.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Eda e Serkan hanno deciso di mantenere la loro relazione segreta. Ma in ufficio i pettegolezzi non mancano dopo che Erdem ha rivelato a tutti del contratto tra i due. Ayfer sospettosa che la nipote le stia nascondendo qualcosa e va alla Art Life per parlare a quattrocchi con il Bolat. Serkan rassicura la zia della fioraia che Eda realizzerà i suoi sogni. Durante la conversazione Eda perde i sensi. Ferit tramite Alptekin viena a conoscenza del contratto tra i due e ne rimane sconvolto. Intanto Selin decide di dare le sue dimissioni da PR, ma il Bolat le rifiuta. Nel frattempo Efe Akman vorrebbe diventare social della holding, ma Alptekin respinge la richiesta. Intanto il padre di Serkan ha chiesto a Kadir di trovare la ragazza rimasta orfana a seguito dell’incidente.

