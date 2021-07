Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 27 luglio: Alptekin parla con Serkan

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 27 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 27 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan è geloso delle attenzioni di Efe per Eda. I due innamorati riescono a chiarirsi e l’architetto promette a Eda che andrà con lei in Italia. Appena rientrato a casa, Serkan riceve una brutta sorpresa. Alptekin gli rivela i dettagli dell’incidente che ha causato la morte dei genitori di Eda. Il ragazzo cade nello sconforto perché non sa come dirlo alla ragazza, temendo che la verità possa rovinare il loro rapporto. Intanto Piril riesce a mettersi in contatto con Engin che sta rientrando ad Istanbul.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” l’arrivo di Efe Akman ha causato un po’ di scompiglio all’interno della Art Life: Serkan vorrebbe recuperare le quote vendute ad Akman e per questo ha bisogno dell’aiuto di Selin, suscitando la gelosia di Eda. L’architetto, per tranquillizzare la ragazza, le chiede di dire la verità alla zia sul loro rapporto, lui farà lo stesso con i suoi genitori. Eda e Serkan voglio vivere apertamente la loro storia d’amore, ma Ayfer e Aydan non approvano la loro storia. Anche Alptekin è molto preoccupato per la relazione del figlio con la Yildiz, specialmente adesso che ha scoperto di essere in parte responsabile della morte dei suoi genitori. Intanto Efe Akman ha notato il talento di Eda e la vorrebbe nel suo team in Italia.

