Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi 28 giugno: Eda mette alla prova Serkan

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 28 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 28 giugno, della soap opera soap opera turca “Love is in the air” Eda organizza la cena di compleanno per Serkan, da trascorrere insieme a Selin: la ragazza vuole capire se l’architetto è ancora innamorato della sua ex fidanzata. L’architetto ci resta male e cerca di capire con Engin il perché. Serkan lascia la cena con Selin per raggiungere Eda: i due trascorrono la serata insieme e infine Eda dà all’architetto il suo regalo di compleanno, un mappamondo. Il giorno dopo Eda vuole riprendere le distanze dal Bolat e decide di andare al lavoro con la sua macchina. Kaan intanto continua a corteggiare Melek, la quale inizia a confidargli tutti i segreti dell’azienda di Serkan…

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera soap opera turca “Love is in the air” Eda, pur di allontanarsi da Serkan, si è proposta di occuparsi di depositare il brevetto dei lampadari disegnati dall’Art Life per una nota catena di alberghi. La ragazza si fa aiutare dall’amica Fifi. Poco dopo Eda, sta preparando un mazzo di fiori per Selin, e viene raggiunta dall’amica Ceren a cui racconta tutta la verità sulla sua relazione con Serkan. La ragazza, però, si è innamorata dell’architetto e per questo vuole stargli alla larga. Serkan è molto indispettito dall’atteggiamento della fioraia, che lo tratta con freddezza. Ma le cose si mettono male per Eda: Kaan è riuscito a sedurre Melo e si fa invitare a pranzo da lei a casa. Qui scopre il brevetto appena consegnato da Eda, lo fotografa e fa produrre dei lampadari identici, per mettere i bastoni tra le ruote a Serkan. Alptekin intanto ricorda a Selin che la sua presenza in azienda è necessaria…

