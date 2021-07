Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 28 luglio: Piril al bowling con Engin

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 28 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan è preoccupato per l’arrivo del nuovo socio Efe Akaman, che per conquistare la fiducia dei suoi nuovi dipendenti decide di organizzare un evento. Eda si rende disponibile nell’organizzazione dell’evento con l’aiuto di Leyla. Dopo il bacio tra Piril ed Engin, quest’ultimo è dovuto partire in Qatar per un progetto. Dopo averle regalato un orsacchiotto, Engir porta Piril a giocare al bowling dove lo aspettano alcuni amici dell’università. Inizialmente Piril si sente a disagio perché il suo abbigliamento non è adatto al luogo ma alla fine si lascia travolgere e si diverte tantissimo.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata, 28 luglio: Tahsin vuole sposare Adalet

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Eda è gelosa della presenza di Selin in ufficio, e delle poche attenzioni che Serkan le riserva proprio adesso che hanno rivelato la loro relazione. Intanto Efe Akamn si accorge del talento di Eda, ed è pronto ad offrirle un posto nel suo ufficio in Italia. Serkan, sentita la proposta dell’architetto, lascia l’ufficio su tutte le furie. Eda riesce a scoprire dove si trova Serkan grazie a Leyla. I due riescono a chiarirsi e il Bolat le prometterà che andrà con lei in Italia e chiarirà le sue intenzioni ad Ayfer. Tornato a casa, Alptekin confessa al figlio i dettagli dell’incidente che hanno portato alla morte dei genitori di Eda lasciandola orfana. Serkan non sa come comportarsi con Eda: vorrebbe raccontarle la verità ma ha paura che Eda si allontani da lui per sempre. Intanto il suo comportamento diventa sempre più cupo tanto che Eda inizia a sospettare qualcosa. Alptekin e Aydan vorrebbero che Serkan chiudesse la relazione con Eda senza dirle nulla, ma lui invece decide di parlarle. Le cose si complicano ulteriormente quando Eda gli confida di non riuscire a perdonare sua nonna, perché la ritiene responsabile della morte dei suoi genitori.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 luglio: Camino sposerà Ildefonso?Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 28 luglio: Steffy riprende i sensi

© RIPRODUZIONE RISERVATA