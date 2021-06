Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 29 giugno: Serkan umilia Eda

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 29 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 29 giugno, della soap opera turca “Love is in the air” dopo il sopralluogo al Golf Resort, Eda è sempre più fredda e distaccata nei confronti di Serkan, che sospetta che la ragazza gli stia nascondendo qualcosa. Kaan chiama Serkan e lo informa che i suoi lampadari ormai sono già in vendita, e quindi verrà accusato di plagio. Serkan se la prende con Eda, perché lei è stata l’unica ad avere avuto il brevetto tra le mani. Eda furiosa e umiliata va via. Piril, prende subito le difese di Eda, e anche Aydan rimprovera il figlio per non aver lasciato spiegare la giovane. Anche Engin lo accusa di essere stato troppo eccessivo. Piril va a casa di Selin e le racconta quanto successo. La PR ammette di essere felice che tra Eda e Serkan tutto sia finito. Le due però non sanno di essere state sentite da Ferit, che ha la conferma che la sua fidanzata è ancora innamorata del Bolat. Intanto Eda è pronta a restituire l’anello al Bolat per chiudere definitivamente il contratto con lui.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air”, dopo aver capito di provare dei sentimenti per Serkan, Eda decide di allontanarsi dal Bolat. Questo atteggiamento però sta facendo innervosire l’architetto, convinto che alla Yildiz non interessi nulla del suo compleanno. Engin è convinto che i due giovani si amino e che la bella fioraia abbia agito in questo modo semplicemente per gelosia. Durante la cena con Selin, Serkan riceve una telefonata di Melo, che gli rivela che Eda gli ha preparato un regalo. L’architetto decide quindi di lasciare la cena con l’ex fidanzata e di raggiungere Eda. Dopo aver cenato insieme, la fiorai consiegna a Serkan il suo regalo. L’indomani mattina Eda torna a mostrarsi fredda e scostante, ma scopre dal suo compagno che dovranno fare un sopralluogo sul luogo dove dovrebbe sorgere il Golf Resort e quindi dovranno trascorrere ancora del tempo assieme. Intanto Engin per cercare di conquistare Piril ha chiesto aiuto a Ceren. L’amica di Eda è stata scelta dal Bolat per scoprire come la stampa sia venuta a conoscenza del famoso accordo. Piril purtroppo non riesce a sopportare che Ceren giri attorno a Engin, così tra le due inizierà una guerra che metterà in difficoltà Engin.

