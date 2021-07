Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Ferit e Ceren più vicini

Love is in the air, anticipazioni puntata di oggi 29 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 29 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Eda percepisce l’inquietudine di Serkan, ma l’architetto non riesce a trovare il coraggio di confessarle il segreto riguardo la morte dei suoi genitori. Durante il brunch organizzato per festeggiare il nuovo azionista, Efe e Serkan non smettono di provocarsi. Ferit propone Ceren come avvocato nella holding: inizialmente la ragazza si arrabbia, ma poi gli chiede. Selin vede i due insieme e si ingelosisce. La PR distrugge l’abito da sposa con l’aiuto di Eda. Engin e Piril tentano di tenere nascosta la loro relazione, ma Serkan capisce subito che tra i due amici è successo qualcosa. Aydan manda Seyfi a casa di Ayfer per scoprire qualcosa in più su Serkan e Eda.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 29 luglio: Suhan si ubriaca con Cesur

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Efe è diventato ufficialmente socio della Holding dopo che Selin gli ha venduto il 45% della sue quote. Consapevole dell’ostilità di Serkan, il nuovo arrivato organizza un incontro con tutti i collaboratori al fine di festeggiare l’evento. Serkan vorrebbe confessare a Eda la verità sulla morte dei suoi genitori, ma la ragazza gli confessa di ritenere la nonna – madre del padre – responsabile della morte dei genitori, mandando ancora più in crisi l’architetto. Engin organizza una serata al bowling con gli amici dell’università e porta anche Piril. Inizialmente la ragazza è contrariata e si sente a disagio, ma alla fine si diverte tantissimo.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Agustina lascia AcaciasBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Steffy e il dott. Finn

© RIPRODUZIONE RISERVATA