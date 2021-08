Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 3 agosto: Serkan va via di casa

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 3 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 3 agosto, della soap opera turca “Love is in the air” Eda, grazie al lavoro che le ha offerto Efe, non ha più bisogno dell’aiuto di Serkan per partire per l’Italia e terminare gli studi. La ragazza scopre i problemi economici della zia e le due donne si ripromettono di non avere più segreti. Seyfi, su ordine di Serkan, consegna a Eda una scatola contenente tutti i suoi regali. La ragazza reagisce molto male e butta via tutto, sotto gli occhi feriti di Serkan. Dopo aver presentato i due progetti del porto, all’Artlife arriva la risposta del cliente che vuole unire la parte architettonica di Serkan con quella paesaggistica di Eda. I due sono così costretti a lavorare insieme. Serkan decide di voler traslocare, non riuscendo a vivere insieme al padre, e questo destabilizza la madre, che decide di chiamare uno psicologo per affrontare le sue paure.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Eda e Serkan si sono lasciati. La ragazza è molto triste e inoltre scopre che la zia Ayfer ha contattato la nonna per mandarla in Italia a completare gli studi. Intanto Efe Akman la convince a lavorare per lui e a tornare all’Art Life come sua dipendente. Il suo ritorno in studio destabilizza Serkan, che cerca di parlare con la ex fidanzata, ma Eda è decisa a ignorarlo. In azienda tutti saranno stupiti dal loro comportamento persino Selin. Serkan vuole un nuovo progetto per il porto, non essendo soddisfatto del primo: in studio si si creano così due schieramenti con Eda e Serkan rivali. Alptekin va a trovare Ayfer, ma non riesce a confessare la verità sull’incidente che ha provocato la morte dei genitori di Eda.

