Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 30 giugno: Ceren vicino alla verità

Nella puntata di oggi, mercoledì 30 giugno, della soap opera turca “Love is int he air” mentre Eda va a casa di Serkan per ridargli l’anello, Melo racconta ad Ayfer che Eda è stata umiliata davanti tutto il team della Art Life. Eda e Serkan litigano nuovamente e l’architetto si rifiuta di riprendere l’anello. Eda viene contattata da Engin per firmare alcuni documenti di cui ha la delega. La ragazza raggiunge l’ufficio certa di non dover incontrare Serkan, che però viene avvisato da Leyla della presenza della fioraia. I due sono nuovamente faccia a faccia ed Eda dice all’architetto che gli dimostrerà la sua innocenza. Intanto Ceren è riuscita a rintracciare la giornalista che ha avuto lo scoop del contratto di fidanzamento…

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” dopo aver saputo da Kane che ha messo in vendita dei lampadari identici ai suoi, Serkan accusa Eda di essere una ladra, lasciando tutti senza parole. La povera Eda delusa e sconvolta per essere stata offesa davanti a tutti va via. Serkan non fa nulla per fermare la giovane, ma la sua reazione è stata così eccessiva che la signora Aydan rimprovera il figlio per come ha trattato la fidanzata. Anche Piril prende le difese di Eda perché non ha potuto neanche difendersi e anche Engin gli dice che ha esagerato. Piril sconvolta per quello che è accaduto con Bolat va da Selin per confidarsi. La PR si mostra dispiaciuta per l’accaduto, ma allo stesso tempo contenta per la fine della relazione tra Eda e Serkan. Ma le due amiche vengono sentite da Ferit, che ha la conferma che la sua fidanzata è ancora innamorata del Bolat. Eda è decisa a ridare l’anello di fidanzamento a Serkan.

