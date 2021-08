Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 4 agosto: Eda perde la memoria…

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 4 agosto

Nella puntata di oggi, mercoledì 4 agosto, della soap opera turca “Love is in the air” Eda non si presenta al campo base e tutti iniziano a preoccuparsi, specialmente quando Efe Akman racconta che è voluta scendere dall’auto per proseguire a piedi. Tutti iniziano a cercare Eda e solo dopo alcune ore Serkan la trova svenuta in una buca e la porta di urgenza dal medico. Eda ha perso la memoria e non ricorda quanto successo con Serkan. Il medico raccomanda di non farla addormentare. Dopo aver tranquillizzato tutti, Serkan porta Eda nel suo cottage estivo: durante il viaggio Eda riacquista la memoria e i due iniziano a litigare.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Eda ora lavora per Efe Akman che le dà un ottimo stipendio con cui potrà completare gli studi e partire per l’Italia, dove l’architetto paesaggista ha lo studio. La ragazza scopre grazie alle amiche Ceren e Fifi dei problemi economici della zia: Ayfer e la nipote hanno un confronto e si ripromettono di non avere più segreti. Seyfi, su ordine di Serkan, consegna in ufficio a Eda una scatola contenente tutti i suoi regali. La ragazza va su tutte le furie e butta via tutto nella pattumiera, lasciando Serkan rammaricato. La questione dei progetti del porto si conclude con una vittoria a pari merito: il cliente vuole unire la parte architettonica di Serkan con quella paesaggistica di Eda. I due dovranno quindi lavorare insieme. Serkan decide di andare via di casa per non stare vicino al padre: Aydan chiama una psicologa per poter affrontare le sua paure.

