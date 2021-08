Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: Selin affronta Ferit

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 5 agosto

Nella puntata di oggi, giovedì 5 agosto, della soap opera turca “Love is in the air” Eda è convinta che Serkan l’abbia lasciata per un motivo di cui non vuole parlarle e chiede qualche informazione a Piril e Leyla. Serkan chiede a Engin di fare delle indagini su Efe Akman di cui non si fida. Il nuovo socio, infatti, vuole comprare le azioni di Ferit, per avere il 50% delle quote della Holding. Serkan informa Selin, che affronta Ferit, cercando di convincerlo a vendere a lei le sue quote. Ayfer continua ad avere problemi economici e Fifi propone di affittare lo spazio al bar accanto. Ma Eda non accoglie con entusiasmo la decisione…

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” i dipendenti dell’Art Life si sono radunati presso il campo base per attendere i risultati dei test del campus motivazionale. Serkan si accorge dell’assenza di Eda ed Efe spiega che la ragazza è voluta scendere dalla jeep per tornare a piedi. Tutti iniziano a cercare la fioraia che viene ritrovata, svenuta in un buca, da Serkan. L’architetto la porta subito dal medico: Eda ha subito un trauma cranico e ha perso temporaneamente la memoria, infatti non ricorda che Serkan l’ha lasciata. Il medico suggerisce di tenere sveglia Eda il più possibile. Il Bolat decide di portarla al cottage estivo, in attesa che le torni la memoria. Mentre sono in macchina a Eda torna la memoria e si arrabbia con Serkan, che si giustifica di stare solo eseguendo le indicazioni del medico. Al cottage i due sono sopraffatti dai ricordi: in quella casa hanno vissuto molti momenti felici e romantici insieme. Eda inizia a dubitare dei veri motivi che hanno spinto Serkan a lasciarla…

