Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: il compleanno di Piril

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi 6 agosto

Nella puntata di oggi, venerdì 6 agosto, della soap opera turca “Love is in the air” Engin si dimentica del compleanno di Piril. La ragazza decide di festeggiare in un locale con Eda, Ceren, Figen, Erdem, Selin e Leyla. Engin, invece, passa una serata davanti alla playstation con Ferit, Serkan, Alptekin, Efe, e Seyfi. Quando si rende conto della sua dimenticanza, Engin corre al locale con gli altri ragazzi. Serkan ed Eda hanno un nuovo scontro: la ragazza ancora non riesce a capire perché il Bolat l’abbia lasciata. Dopo l’ennesima discussione con Eda, Serkan annuncia ai suoi genitori di essere pronto a traslocare. Aydan non la prende bene e cerca l’aiuto di una psicanalista, che le consiglia di riallacciare i rapporti con Eda. Serkan scopre i problemi economici di Ayfer, e consiglia in incognito il vivaio a una importante committente.

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: Cesur arrestato!

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Serkan chiede a Engin di indagare su Efe Akman. Eda non riesce a capacitarsi del perché Serkan si preoccupi tanto per lei, nonostante la loro relazione sia ormai finita per volere dell’architetto. Così Eda comincia a sospettare che Serkan l’abbia lasciata per un motivo di cui non può parlarle. Decide quindi di parlare con Selin e Piril per capire se loro sanno qualcosa. Engin scopre che Efe vuole comprare le azioni di Ferit, in questo modo avrebbe il 50% delle quote della Holding: Serkan lo riferisce a Selin, che a sua volta chieda a Ferit di vendere a lei quel 5%. Fifi propone ad Ayfer di dare in affitto una parte del vivaio ai gestori del bar accanto. La cosa fa infuriare Eda che aveva già proposto alla zia di aiutarla economicamente.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: chi è Marcos, l'amico di Felicia?Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: Sally esce di scena

© RIPRODUZIONE RISERVATA