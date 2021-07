Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 6 luglio: Eda e Serkan sorpresi da…

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 6 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 6 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan rivela a Eda il suo piano contro Kaan e le dice di volerla ancora all’ArtLife fino alla realizzazione del Golf Hotel dei Birol. Eda, delusa, vorrebbe andare via dal villino ma nel frattempo ha iniziato a piovere e così Serkan decide di lasciare la casa. Ma dopo poco è costretto a tornare perché a causa del maltempo le strade sono state chiuse. I due passeranno la notte assieme nell’unico letto su cui non piove. La mattina dopo Eda riceve una video chiamata della zia Ayfer che vede l’architetto al fianco della nipote…

Brave and Beautiful / Anticipazioni puntata oggi, 6 luglio: Suhan pensa a Cesur

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” dopo aver scoperto il piano di Kaan, Eda si reca all’Art Life per mostrare a Serkan le prove della sua innocenza. L’architetto però non riesce a chiederle scusa e così la ragazza se ne va, ridandogli l’anello di fidanzamento. Serkan racconta a Engin quanto accaduto e dichiarando di volersi vendicare di Kaan. Il Bolat vorrebbe recuperare il rapporto con Eda, ma la ragazza è decisa a tenerlo lontano dalla sua vita e ha chiesto alla zia e alle amiche di non rivelare dove si trova. Solo Melo, però, svela all’architetto dove trovare la fioraia. Non riuscendo a parlare con lei, Serkan la ammanetta e la porta nella sua casa in montagna dove spera di poter parlare con lei. L’architetto, infatti, vorrebbe che lei continuava a lavorare all’Art Life…

