Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 9 luglio: Eda vestita da sposa

Nella puntata di oggi, venerdì 9 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Eda e Serkan riescono a impedire la partenza di Selin e Ferit per l’Italia, organizzando un’intervista con un’importante rivista di moda. La notizia del matrimonio fra Eda e Serkan corre velocemente. Quando Ayfer lo viene a sapere sviene per l’emozione, ma dice a Eda che non intende partecipare al suo matrimonio. Intano Aydan si appresta a organizzare la prova dell’abito da sposa di Eda e di Selin, con la speranza di convincere Selin di non sposare Ferit. Engine, dopo le rivelazioni di Ceren, chiede a Serkan quale sia la verità sul suo rapporto con Eda. Serkan si reca a casa di Eda per capire chi è a conoscenza del loro segreto.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Serkan ha chiesto scusa a Eda, regalandole una composizione floreale: i due fanno pace e sono pronti a passare i quarantaquattro giorni che rimangono alla fine del loro contratto. Ma Selin e Ferit annunciano che hanno deciso di anticipare le nozze e di sposarsi dopo una settimana. Ma prima andranno in Italia per stare un po’ insieme. Il Bolat perde le staffe e chieda a Eda di trovare una soluzione: la fioraia viene aiutata da Aydan, che le consiglia di cambiare look per far ingelosire la sua rivale. Intanto Engin cerca di farsi perdonare da Piril e Ceren, che si lascia scappare delle informazioni sul finto fidanzamento tra Serkan ed Eda. Nel tentativo di sabotare la partenza per l’Italia di Selin e Ferit, Eda confessa che anche lei e Serkan hanno deciso di sposarsi!

