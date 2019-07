Love on ice/ Su Canale 5 il film con Julie Berman e Andrew Walker (oggi, 17 luglio)

Oggi, mercoledì 17 luglio 2019, alle 16.55 su Canale 5 va in onda il film “Love on Ice”, diretto da Bradley Walsh. La protagonista è l’attrice Julie Berman, che conosceremo nei panni di Emily James. Al suo fianco Andrew Walker per il ruolo di Spencer Patterson, un attore canadese conosciuto per molteplici presenze televisive in serie come “The Big Bang Theory” e “Stalker”. Negli ultimi anni si è dedicato invece ai film per la televisione, tra cui “My Secret Valentine” sempre diretto da Walsh. Nel cast di “Love on Ice” troviamo anche Linda Kash (Hildy Perdy); Gail O’Grady (Mia Lee); Ana Golja (Nikki Lee); Ipsita Paul (Lindsay Tuttle) e Neil Crone (Dave Shelton).

Love on Ice, la trama del film

Emily James è una ex campionessa di pattinaggio sul ghiaccio che da otto anni si è ritirata misteriosamente dall’agonismo. Lasciato lo sport, Emily ha iniziato a lavorare come cameriera in un locale gestito da Hildy Perdy, la migliore amica della sua defunta madre. Intanto Spencer Patterson, ex atleta del pattinaggio sul ghiaccio, arriva a Lakeville per allenare la giovane promessa Nikki Lee e prepararla ai campionati regionali del Midwest. L’allenatore dovrà scontrarsi con la mamma di Nikki, Mia Lee, convinta di sapere sempre cosa sia meglio per la figlia. Spencer incontra anche Emily, di cui è un grande ammiratore, e con l’aiuto degli amici Cate, Hildy e Dave riuscirà a convincere la ex campionessa a tornare in pista.

