Luana Colussi “casta da 5 anni”/ “Il rapporto fisico non mi manca, l’amore sì”

Luana Colussi è tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso torna in onda da Roma con un appuntamento dedicato alla castità. Un tema che tocca in prima persona la Colussi, casta da oltre 5 anni. Un’ammissione fatta qualche tempo fa, parlando di una condizione che dura dalla fine della relazione con l’ex marito Pierfrancesco. “Da quando è finito il mio matrimonio ho sofferto tanto e ho metabolizzato la cosa piano, poi ho iniziato a pensare a me stessa. La mia principale preoccupazione era preoccuparmi delle mie figlie”, ha infatti ammesso la Colussi a Storie Italiane circa un mese fa. Chiara e Marianna sono le sue figlie, per le quali ha anche deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. L’ex conduttrice, dalla rottura con suo marito, non ha intrapreso alcuna nuova storia d’amore.

Luana Colussi: “Dopo la rottura col mio ex marito ho deciso…”

Luana Colussi, a Storie Italiane, ha d’altronde a lungo parlato della storia col suo ex marito Pierfrancesco. “Ci siamo separati perché non ci siamo mai capiti – ha ammesso l’ex conduttrice, chiarendo però che – l’affetto rimane grazie al cielo, siamo stati bravi a recuperare affetto e amicizia soprattutto per le ragazze ma quando un rapporto finisce non ti puoi buttare subito nelle braccia di un altro.” Da qui le motivazioni di questa prolungata castità: “Non mi è mancato tanto il rapporto fisico ma la tenerezza, l’amore. In questa strada che io ho intrapreso ho voluto attingere per ritrovare questo calore della mia vita e dalla realtà. Da cinque anni sono entrata in questa strada della castità ma so che c’è sempre dietro un motivo legato alla religione e a Dio. Per me è stato un percorso graduale perché mi sono occupata di altro“.

