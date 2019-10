Luana Colussi/ “Perché sono casta da 5 anni? Non lo faccio per ambizione o…”

Luana Colussi, volto gentile della tv anni ’90, è tornata a far parlare di sé. Hanno fatto scalpore infatti le recenti dichiarazioni rilasciate nell’intervista a Libero. Ha raccontato infatti di sentirsi “casta”, visto che da anni non ha rapporti fisici con gli uomini. In quell’occasione ha parlato anche del mondo televisivo: se coltiva il desiderio di tornare a lavorarci, dall’altra parte non si riconosce in un certo modo di fare spettacolo. «Una volta non c’era il protagonismo di oggi e si faceva una televisione che intratteneva. Oggi si fa una televisione dove si deve sempre stupire». Il riferimento è alla cosiddetta “tv del dolore”, che tende a “drogare” il pubblico con emozioni forti. Ma spesso manca il rispetto reciproco. «Guardo poca televisione perché quando mi imbatto nella televisione del dolore giro subito», ha spiegato Luana Colussi nei giorni scorsi. La sua scelta di lasciare la tv è legata però alla sua maternità. Quando è diventata mamma di Chiara ha capito quali erano le sue nuove priorità. «La presenza di una tata fissa non è mai stata nelle mie corde ed è così che ho vissuto il mio bellissimo ruolo di mamma, come si faceva una volta». Poi è arrivata la seconda figlia.

LUANA COLUSSI “CASTA DA 5 ANNI? NON LO FACCIO PER AMBIZIONE…”

Luana Colussi non ha dimenticato la sua carriera, ha semplicemente messo in silenzio, da parte, quel mondo di luci e popolarità. Ma segue l’evolversi di quel mondo di cui ha fatto parte. «Mi piacciono i personaggi televisivi che riescono ad emozionare con la loro spontaneità e genuinità, quelli che rispettano il telespettatore, qualunque età abbia, senza essere mai volgari. Perché oggi basta davvero poco scivolare dove tutto è permesso… cadere nel trash, negli eccessi e nelle urla…», disse tempo fa a Il Giornale OFF. In quell’occasione rivelò di provare una stima profonda per conduttrici come Antonella Clerici ed Eleonora Daniele. Da quest’ultima è stata intervistata a Storie Italiane. Ma le piace anche la genuinità di Vanessa Incontrada. «Tra gli uomini invece Carlo Conti e Alessandro Cattelan, ma anche Gerry Scotti e Alberto Angela. Apparentemente diversi gli uni dagli altri, hanno però tutti un tratto di eleganza che mi convince». A proposito della sua castità invece a Libero ha spiegato: «Ho avuto certamente dei corteggiatori ed anche delle fantasie, ma secondo me è sbagliato mettersi con qualcuno per insicurezza o per fare chiodo scaccia chiodo o per ambizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA