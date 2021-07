Luana D’Orazio, la mamma Emma Marrazzo piange in diretta tv/ “Scusate, è dura…”

Avrebbe compiuto oggi 23 anni Luana D’Orazio, la giovane ragazza morta lo scorso 3 maggio, poco meno di due mesi fa, stritolata da macchina di un orditoio situato a Montemurlo, nella provincia di Prato. Ieri la mamma, la signora Emma Marrazzo, è stata ospite del programma Estate in diretta, su Rai Uno, e nell’occasione non è riuscita a trattenere le lacrime.

Palamara: “accordi giudici-Pd”/ “Intrecci con Napolitano e Minniti per le nomine”

Le prime parole della mamma di Luana D’Orazio sono state per la scoperta, dopo le indagini, di una persona che avrebbe cercato di salvare la vita a Luana D’Orazio, invano, un individuo che però fino a questo momento non si è mai palesato: “Non lo sapevamo – spiega Emma Marrazzo parlando con Roberta Capua, la padrona di casa del programma estivo di Rai Uno – solo dopo l’apertura della scatola nera, io l’avrei preferito sapere prima, non cambierebbe nulla, però giusto per sapere come sono andate le cose e per poter dire anche un grazie, credo che abbia cercato di stoppare la macchina e salvargli la vita, io vorrei sapere chi è questa persona, posso capire il per lì per lì ma dopo no”.

Saman Abbas, il fidanzato Saqib/ "Non mi importa di morire, voglio giustizia per lei"

LUANA D’ORAZIO, LA MAMMA: “SI CERCA DI ANDARE AVANTI”

Poi la donna, parlando di come sta vivendo in questo momento, è scoppiata a piangere: “Si cerca di andare avanti e la forza me la dà Alessio, il bimbo di lei… scusate ma è dura”. Roberta Capua ha cercato di consolare la madre di Luana: “Alessio è un bimbo di 5 anni che ha perso la mamma e che deve affrontare un percorso difficile ma che ha l’affetto della sua nonna, è la sua ragione di vita Alessio in questo momento”, e l’ospite ha confermato, aggiungendo: “Quando Luana tornava dal lavoro il figlioletto la seguiva al piano di sopra”. Un’intervista che ha fortemente commosso anche la stessa Roberta Capua, che non è riuscita a trattenere l’emozione di fronte ad una storia così straziante.

Green Pass europeo: regole da oggi/ Come funziona: scarica QR, durata, dosi vaccino





© RIPRODUZIONE RISERVATA