Luana La Rosa, ex moglie Tony Colombo/ “Grazie alla fede ho superato la separazione”

Luana La Rosa, ex moglie Tony Colombo, sarà indirettamente protagonista oggi per via dell’ospitata del cantante neomelodico alla trasmissione Rivelo. La donna, oggi 34enne, lo ha reso padre di tre splendidi bambini durante i loro dieci anni di matrimonio: Julie, Marco ed Emmanuela Lia Rosa (volutamente con due “m”, come aveva spiegato lo stesso Colombo in una intervista a Barbara d’Urso). Il loro matrimonio si è concluso nel 2015, preceduto però da un periodo di forte crisi culminata in una litigata pubblica in cui era vennero a galla storie di presunti tradimenti, amicizie pericolose e mancanze di rispetto. Prima della loro separazione, la coppia era stata ospite a Domenica Live, il programma di Barbara d’Urso, a poche settimane dalla nascita della loro terza figlia. In quell’occasione avevano avuto modo di raccontare in che modo si erano conosciuti. “Ci siamo conosciuti a Catania, ma io già giravo molto per lavoro. Mi ero trasferito già a Napoli. Non potevamo vederci solo una volta al mese. E così, dopo sei mesi, ci siamo sposati: io avevo 19 anni, lei 18”, aveva raccontato Tony Colombo in quella circostanza. In quella circostanza il cantante aveva manifestato la gioia di essere riuscito a creare una famiglia, ma oggi l’uomo sembra essere di tutt’altra opinione.

LUANA LA ROSA, EX MOGLIE TONY COLOMBO: IL RAPPORTO CON LA FEDE

Nell’intervista al programma di Real Time, Rivelo, c’è spazio anche per Luana La Rosa e per il suo matrimonio finito con Tony Colombo: “Il matrimonio a 18 anni con Luana? È stato un passo sbagliatissimo”, ha dichiarato il cantante definendolo come un passo “azzardato”. La fine del loro matrimonio ha segnato un periodo di grande dolore per Luana che però un anno fa ha deciso di compiere un passo molto importante, diventando a sua volta cantante e pubblicando il suo primo singolo dal titolo emblematico, “Libera”, con migliaia di visualizzazioni su YouTube. Per lungo tempo aveva però preferito il silenzio. Come riferisce MeteoWeek, di recente Luana ha commentato: “Il mondo dello spettacolo finché ero sposata non mi interessava, ma ne subivo tutte le sue conseguenze. Oggi ne faccio parte ma solo per una missione molto più alta”. Anche di fronte al matrimonio molto discusso tra il suo ex e Tina Rispoli, Luana ha preferito non commentare: “Mi sono concentrata sui miei figli e su me stessa e ci ho messo del tempo per riprendere il pieno controllo della mia vita. Ora le cose vanno meglio e con un po’ più di serenità ho ritenuto giusto crearmi una vita artistica e, di fatto, ricomincio da capo”, ha spiegato. Dopo il periodo difficile la donna ha potuto contare sul supporto della famiglia e della fede. Non è un caso se proprio il disco si apre con le immagini dal Vecchio e del Nuovo Testamento: “Anche quando stiamo camminando nell’ombra della morte, non temeremo alcun male, perché Dio sarà con noi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA