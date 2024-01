Luca Argentero a Domenica In: “Doc 3 è l’ultima stagione? Ci sarà un punto”/ “Domande avranno risposte”

Luca Argentero s’è lasciato sfuggire: “Con Doc-Nelle tue mani 3 si chiude il cerchio”, sarà l’ultima stagione?

Nella puntata di oggi di Domenica In, 7 gennaio 2024, Mara Venier ha avuto ospite Luca Argentero, attore di tante fiction di successo e soprattutto interprete del protagonista assoluto di Doc-Nelle tue mani nel ruolo il dottor Andrea Fanti. La terza stagione andrà in onda su Rai1 a partire da giovedì 11 gennaio 2024 ma sarà l’ultima stagione? A giudicare dalle parole di Luca Argentero nel salotto della zia Mara sembrerebbe proprio di si. L’attore, infatti, ha rivelato: “Otto serate per chiudere il cerchio. Per questa terza stagione serviva un tirante fortissimo e sono certo che i fan non rimarranno delusi.”

Il termine usato da Luca Argentero per presentare Doc 3 ha insospettito Mara Venier che gli ha chiesto immediatamente: “Chiudere il cerchio? Allora sarà l’ultima stagione?” Ed a questo punto l’attore romano senza sbilanciarsi ha lasciato intendere che Doc-Nelle tue mani 3 sarà l’ultima stagione e non è detto che ci sarà un Doc 4: “Trovo che sia una grande forma di rispetto arrivare ad un punto. Ci può essere un Doc 4, 5, 6 e 7 ma era importante chiudere il 3 dando delle risposte che avrete.”

Durante la chiacchierata con Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi 7 gennaio, Luca Argentero ha fornito anche delle anticipazioni sulla trama di Doc- Nelle tue mani 3: “Per questa terza stagione serviva un tirante fortissimo e sono certo che i fan non rimarranno delusi. Riaffiorano i ricordi ma saranno le persone intorno a fargli capire se è un vero ricordo o tutto frutto della sua testa. L’unica cosa che posso dire è che se questi ricordi ritornano avranno degli effetti soprattutto sulla vita di Agnese e di Giulia”

Cresce l’attesa, quindi, per la nuova stagione di Doc 3 che andrà in onda per otto puntate a partire da giovedì 11 gennaio in prima serata su Rai1. Luca Argentero ospite a Domenica In, infine, si è sbilanciato anche sulla sua vita privata: “Cristina è una donna incredibile oltre che una mamma fantastica e senza di lei non avrei potuto costruire la famiglia bellissima che sto costruendo. Io sto sul set pensando a cosa stanno facendo a casa. Nina è proprio una fonte di saggezza ha tre anni e mezzo. Tre giorni fa mi ha guardato e mi ha detto: ‘papi che cos’è la vita?’ E prima che io finissi la frase mi ha detto ‘è l’amore vero?’ e io sono rimasto… Ha intuito tutto ciò che c’era da capire. Ha una sensibilità particolare.”











