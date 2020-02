Luca Barbato marito Samantha De Grenet/ Lei: “Vicino durante la malattia”

Luca Barbato è il marito di Samantha De Grenet, la popolare showgirl ospite quest’oggi, sabato 22 febbraio 2020, negli studi televisivi di “Verissimo”, trasmissione in onda su Canale Cinque e condotta da Silvia Toffanin. Marito due volte di Samantha De Grenet, verrebbe da dire. Sì, perché i coniugi si erano separati nel 2013, ma nel 2018 Cupido ha afferrato un altro dardo dalla sua faretra e ha colpito il cuore della coppia, favorendo la rinascita dell’amore e le seconde nozze, per la felicità assoluta del loro erede, Brando. “Io non sono una che crede molto nelle minestre riscaldate – ha spiegato nei mesi scorsi la stessa Samantha De Grenet ai microfoni di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’ –. Tuttavia, quella con Luca non la reputo affatto come la classica minestra riscaldata. Nel nostro caso tutto è totalmente diverso. Fra noi ha avuto luogo un’autentica separazione di cinque anni e abbiamo avuto a disposizione tutto il tempo necessario a comprendere davvero quello che desideravamo, arrivando alla più naturale delle conclusioni: io e mio marito ci apparteniamo, indipendentemente da tutto e da tutti”.

LUCA BARBATO, MARITO DI SAMANTHA DE GRENET: “MI È RIMASTO ACCANTO QUANDO IL CANCRO MI HA COLPITO”

Luca Barbato, marito di Samantha De Grenet, è una figura davvero fondamentale e insostituibile all’interno della sua famiglia. Non soltanto per via della passione, ricambiata, nei confronti della sua consorte, ma anche per l’importanza della sua vicinanza al figlio Brando, oggi adolescente e, pertanto, in una fase di crescita nella quale è più che mai decisivo il supporto (e, in certi casi, il controllo dei genitori circa le azioni dei propri figli). Di recente, però, Luca Barbato ha mostrato tutta la sua sensibilità e il suo amore sincero nei confronti di Samantha De Grenet, la quale ha da poco rivelato di essere riuscita a vincere un brutto male. “Mio marito – ha recentemente confessato la donna – è stato il primo a cui l’ho detto. Lui mi ha dato forza e speranza. Dentro, però, stavo veramente male e non volevo dirlo a mio figlio Brando. Insieme a Luca abbiamo deciso di tenerlo all’oscuro di tutto e mi sono fatta operare quando lui era in Sardegna”. Un intervento durato sei ore e risoltosi nel migliore dei modi. Il tumore al seno, fortunatamente, è stato rimosso del tutto e non c’è stato nemmeno bisogno di ricorrere alla chemioterapia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA