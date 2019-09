LUCA BETTI/ E il mistero sulla relazione con Laura Torrisi: sono ancora fidanzati?

LUCA BETTI STA ANCORA CON LAURA TORRISI?

Nessuna conferma o smentita ancora sulla possibilità che Luca Betti e Laura Torrisi non siano più fidanzati. Il pilota e la modella si sono conosciuti pochi anni fa e fra loro è subito scattata la scintilla, tanto che sul volto di lei è riapparso il sorriso, spento a causa della frattura con l’ex Leonardo Pieraccioni. Laura Torrisi sarà fra i concorrenti di Amici Celebrities che andrà in onda da oggi, sabato 21 settembre 2019, su Canale 5 e chissà che non sveli il mistero sulla relazione con Betti. I rumors del resto sono spuntati oltre un anno fa, quando il settimanale Spy ha annunciato la rottura della love story, forse a causa di incompatibilità lavorative. Sempre in giro per il mondo, Betti sarebbe stato fin troppo assente e per questo la Torrisi avrebbe scelto di terminare il loro legame a distanza di meno di un anno dall’inizio della frequentazione. Impossibile sapere qualcosa di più grazie ai social: la Torrisi pubblica scatti che la riguardano o in compagnia con la figlia Martina.

GLI INDIZI SUI SOCIAL

Siamo ancora in attesa di scoprire se Luca Betti sia ancora fidanzato con Laura Torrisi oppure no. L’ultima volta che li abbiamo visti insieme sui social? Febbraio dell’anno scorso, quando il pilota pubblica su Instagram alcuni scatti al fianco di una Kia Stinger rosso fuoco. “Il piacere del viaggio sta nella compagnia, nei luoghi che visiti e nello spirito che hai”, aggiunge. Da quel momento in poi silenzio stampa da parte di entrambi, anche se già allora si iniziava a parlare della loro rottura. Rumors subito smentiti dalla donna, ma poi ritornati al centro dei riflettori del gossip. Sono invece foto solitarie quelle che Betti ha scelto di condividere negli ultimi tempi con gli ammiratori. Nostalgiche e positive allo stesso tempo, dal tramonto all’acqua cristallina. Fino a un ultimo selfie pubblicato lo scorso 23 agosto, mentre si trova a Playa de Espalmador, a Formentera. “Stessa spiaggia, stesso mare. E io… sempre io, ma con qualche segno in più fuori. E qualcuno in più anche dentro”, scrive il pilota. Nessuna foto di coppia, alcuna rivelazione e parole che fanno pensare in realtà alla voglia di ricominciare, a dolori dell’anima da cui si cerca di guarire.

