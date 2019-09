Amici Celebrities, 1a puntata/ Eliminati, diretta e anticipazioni: concorrenti vip e ospiti

AMICI CELEBRITIES, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 21 SETTEMBRE: CHI SARANNO GLI ELIMINATI?

Sabato 21 settembre, in prima serata su canale 5, parte ufficialmente la prima edizione di Amici Celebrities, il nuovo format ideato da Maria De Filippi che, per la prima volta, apre le porte della scuola p famosa d’Italia, quella di amici, a personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, pronti a tornare sui banchi di scuola per trasformarsi in perfetti cantanti e ballerini. Un esperimento molto atteso dal pubblico che, questa sera, potrà assistere alla prima puntata che sarà condotta da Maria De Filippi che, nelle puntate successive, lascerà il testimone a Michelle Hunziker che, per affrontare al meglio la nuova sfida professionale ha anche deciso, dopo 25 anni, di cambiare il proprio look. L’inizio di Amici Celebrites fa così slittare la partenza di Tu sù que vales che tornerà a fare compagnia al pubblico prossimamente.

I CONCORRENTI DI AMICI CELEBRITIES

I concorrenti di Amici Celebrities sono l’ex calciatore e allenatore di calcio Ciro Ferrara, l’erede dei Savoia Emanuele Filiberto, l’attrice Laura Torrisi, il giudice di Masterchef Italia Joe Bastianich, la showgirl Pamela Camassa, l’attore Raniero Monaco di Lapio, l’imitatrice Francesca Manzini, l’ex rugbista e conduttore Martin Castrogiovanni, il conduttore Filippo Bisciglia, l’attore e cantante Massimiliano Varrese, l’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano e l’attrice Cristina Donadio. Tutti i concorrenti saranno divisi in due squadre: bianca e blu e saranno guidati da due coach, Alberto Urso per i blu e Giordana Angi per i bianchi a cui, stando a quello che cinguetta Andrea Conti su Twitter, dovrebbero aggiungersi Andreas Muller e Sebastian Melo, anche loro ex allievi di Amici. Nella Squadra Bianca ci sono Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni. Nella squadra blu, invece, troviamo: Chiara Giordano, Emanuele Filiberto di Savoia, Giordano Bastianich, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini.

I GIUDICI DI AMICI CELEBRITIES

Esattamente come accade nella versione standard di Amici, anche i concorrenti di Celebrities saranno giudicati da una giuria composta tre vip. I nomi annunciati sono quelli di Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni. Se sulla presenza di Peparini che abbandona il ruolo di direttore artistico per calarsi in quello di giudice e della Vanoni non ci sono dubbi, sulla presenza di Platinette resta un punto interrogativo. Quest’ultimo, infatti, ha annunciato di doversi allontanare dalle scene per combattere il male che lo ha colpito. Mauro Coruzzi, dunque, sarà presente in giuria? I giudici, al termine di ogni esibizione, dovranno dare un giudizio ai concorrenti vip che si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie.

AMICI CELEBRITIES: GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Grandi ospiti per Amici Celebrities che, per vincere la gara degli ascolti con Alberto Angela che, questa sera, torna in onda su Raiuno con la nuova edizione di Ulisse, il piacere della scoperta, può contare su due grandissimi protagonisti musicali dell’estate 2019 che, con le proprie canzoni, hanno scalato tutte le classifiche. Gli ospiti della prima puntata, infatti, saranno J-Ax e Giusy Ferreri con Takagi e Ketra che duetteranno con i concorrenti sulle note di alcune delle loro canzoni più famose e amate dal pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA