Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu/ Da Ludovica Frasca a Sabina Donadei: amori ed ex

Luca Bizzazzi, nuova fidanzata?

Serata all’insegna del grande divertimento su Rai 1 con Amadeus grazie a due ospiti d’eccezione: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Un duo molto amato dal pubblico Rai, di cui però non molto si conosce se si parla di vita privata. Di certo non è chiaro se al momento ci sia una compagna nella vita di Luca Bizzarri. Ciò che sappiamo del conduttore e comico è che dal 2014 al 2018 ha vissuto un’intensa storia d’amore con Ludovica Frasca, ex Velina di ‘Striscia La Notizia’, di circa 20 anni più giovane. Dopo la fine della loro relazione, si è parlato di un flirt con la celebre conduttrice Bianca Guaccero, che però ha immediatamente smentito. Ad oggi non si sa con certezza di una nuova fidanzata al fianco del conduttore.

Luca Bizzarri "La droga non è un problema etico"/ Lega "Dichiarazioni irresponsabili"

Paolo Kessisoglu e Sabina Donadei, un grande amore

Diversa è invece la situazione per Paolo Kessisoglu. Il noto conduttore, attore e comico, che da anni fa coppia in TV con Luca Bizzarri, è felicemente sposato. Lei si chiama Sabina Donadei e stanno insieme da molti anni, infatti sono convolati a nozze nel 2003. Sono una coppia che non ama stare sotto i riflettori, sono infatti rare, se non introvabili, interviste o notizie sulla loro relazione. Sabina ha 51 anni, giusto uno in meno rispetto il marito. Per chi non lo sapesse, è una giornalista di Sky, autrice di Private Collection, programma in onda su Sky Arte HD. Insieme hanno una figlia, Lunitta, nata nel 2004, un anno dopo il matrimonio. Una coppia solida che non conosce crisi.

LEGGI ANCHE:

Luca Bizzarri vs M5s/ Voto Rousseau "Elettori presi per il cu*o: era tutta una balla"Luca Bizzarri/ "Le Iene? Sono stati una famiglia per me ma spesso hanno esagerato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA