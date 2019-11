Luca Bonaccorsi ex marito Geppi Cucciari/ Divorzio al veleno “Non fu lei a lasciarmi”

Quello tra Luca Bonaccorsi e Geppi Cucciari è stato un addio al veleno dopo quattro anni di amore. Il loro matrimonio giunse al capolinea alla fine del 2016, quando emersero alcune dichiarazioni fortissime da parte del giornalista che rappresentarono il preludio dell’inizio di una guerra tra ex coniugi. Le nozze tra la comica ed attrice ed il giornalista e fondatore del mensile “Terra” furono celebrate il 15 dicembre del 2012 a Milano ma proprio quattro anni dopo, qualcosa nella coppia si incrinò definitivamente portando ad un doloroso divorzio giustificato da “insuperabili incompatibilità caratteriali”. Secondo le voci dell’epoca da parte di alcune fonti vicine all’ex coppia e rivelate al settimanale Oggi, la decisione finale definitiva l’avrebbe presa proprio Geppi Cucciari. Al medesimo settimanale, Bonaccorsi aveva tentato di spiegare la sua versione dei fatti con una lettera che fece scalpore. “Non è vero che mi appoggiavo a Geppi e no, Geppi non mi ha lasciato (ma conta davvero chi lascia chi, tra adulti?)”, scriveva, spiegando all’epoca che viveva e lavorava all’estero da circa tre anni. “Il problema è proprio il contrario, Geppi mi tortura ancora, con quella sua satanica e spietata crudeltà: pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo: i miei libri (che non ho mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel milionario disprezzo per le altrui piccole cose…)”, aveva aggiunto il giornalista.

LUCA BONACCORSI EX MARITO GEPPI CUCCIARI: LE ACCUSE

Luca Bonaccorsi, ex marito di Geppi Cucciari da ormai tre anni, aveva voluto fare chiarezza sulla fine della loro relazione pensando essenzialmente ai genitori che, a differenza sua che viveva da tempo all’estero, continuavano a subire le pressioni delle notizie dei media. “Questa precisazione è anche un po’ per loro che, a differenza dei poveri fan, sanno chi è questa persona, veramente!”, aveva precisato. Erano passate poche settimane da quelle accuse al veleno, quando sempre il settimanale Oggi lo aveva paparazzato in compagnia di una nuova donna e sempre secondo la rivista, la neo relazione durava ormai da sei mesi. “Stanno insieme da sei mesi e Geppi lo sapeva già. Ma tanto la sua storia con Luca era già finita ampiamente, non c’era nulla da ricucire”, scriveva il settimanale citando anche una amica della comica e smentendo così il sospetto che il loro amore possa essere finito per via di un’altra donna.

