Dal pubblico si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a Zelig, da quel momento Geppi Cucciari ha conquistato non poco successo facendosi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, non solo nei panni di comica ma anche in quelli di conduttrice. Attualmente conduce ‘Spendida Cornice’ su Rai 3 e continua a dedicarsi anche al teatro, in passato l’abbiamo invece vista al timone di vari programmi come: Italia’s Got Talent, Un giorno da pecora, Le Iene, Che succede e altri ancora.

Geppi Cucciari: “Se mi piaccio fisicamente? Nessuno lo chiede a un uomo”/ “Mai superato la morte di mamma"

Per quanto riguarda invece la sua sfera personale, Geppi Cucciari in passato ha affrontato momenti molto delicati. Nel 2012 è convolata a nozze con Luca Bonaccorsi, il matrimonio con il noto giornalista però giunse al capolinea dopo soli quattro anni per incompatibilità caratteriali insuperabili. Lei stessa in più occasioni ha fatto sapere che non è stato semplice affrontare la separazione, soprattutto non è stato facile tornare a fidarsi degli uomini.

Geppi Cucciari fatta fuori da Rai1 perché troppo 'eversiva'?/ "Bloccata conduzione con Carlo Conti": rumor

Geppi Cucciari si pente di non aver avuto figli, la comica sente molto la mancanza della madre

Da anni Geppi Cucciari ha ritrovato l’amore con Marco Micheletti. In un’intervista concessa qualche tempo fa a Vanity Fair ha fatto sapere che ha ritrovato la tranquillità dopo tanti anni di solitudine. Entrambi di origine sarda si recano spesso in Sardegna perché è casa loro e cercano di esserlo l’una per l’altro. Lei pensa che non sia solo stare insieme il vero lusso dell’amore ma farlo negli anni, contandoli solo alla fine.

Quando convolò a nozze con Luca Bonaccorsi la nota comica e conduttrice disse che si preparava alla prova più grande per una donna, cioè avere un figlio. Geppi Cucciari però non è mai diventata mamma e per lei rappresenta un grande rimpianto, a Vanity Fair parlando di maternità aveva detto che agli uomini che non hanno figli queste domande non vengono fatte, ha poi aggiunto: “Figli? Ho speso male gli anni in cui farli sarebbe stato facile”.

Stefano De Martino e Geppi Cucciari conduttori del Festival di Sanremo 2025?/ “Sarebbe una ‘revenge’...”

Nel 2010 Geppi Cucciari ha dovuto affrontare la perdita della madre, morta a causa di un tumore, le due erano molto legate e sente moltissimo la sua mancanza. Alla comica e conduttrice spiace davvero che la madre non abbia visto molte cose che ha fatto, però ha capito che questo era diventato il suo lavoro. Per anni l’ha spinta a studiare affinché si laureasse anche se sapeva che voleva fare altro, però si è scusata con lei per aver insistito in quel modo. Sempre a Vanity Fair aveva anche detto che ha ritrovato un’incredibile forza, leggerezza e gioia quando la madre le ha detto di fare quello che voleva.