Biglietto-gate al Grande Fratello: scoperto un messaggio segreto per Luca Calvani

Scoppia il bigliettino-gate in diretta al Grande Fratello. Luca Calvani torna nuovamente nel mirino di Alfonso Signorini in seguito al ritrovamento di un altro messaggio arrivato da fuori nella Casa. Il regolamento vieta ai concorrenti di ricevere notizie dall’esterno, ma Pamela Petrarolo, in settimana, ha ritrovato per terra, e vicino all’armadio di Luca, un bigliettino con scritto: “No letto Jessica”. “Ho pensato che qualcuno da fuori magari ha voluto mandare un messaggio per proteggerlo, cercando di evitare di mettersi a letto con Jessica”, ha spiegato Pamela in diretta, versione che ha trovato d’accordo anche la stessa Morlacchi in studio.

RIPESCAGGIO AL GRANDE FRATELLO: CHI SONO I CONCORRENTI CHE TORNANO IN CASA?/ In 10 al televoto per 6 posti

Enzo Paolo Turchi confessa: “Scritto io il biglietto a Luca Calvani, ecco perché”

Per lei, è stato il compagno di Luca Calvani a mandargli questo biglietto di nascosto nella Casa ma, a sorpresa, Alfonso Signorini svela che le cose stanno in ben altro modo. Il messaggio in questione è stato scritto su un pezzo di scatolo di un medicinale che è stato prescritto ad un solo concorrente del Grande Fratello, che non solo non è Luca, ma non è neppure più in Casa. Signorini svela, dunque, che il concorrente in questione è Enzo Paolo Turchi. Messo alle strette, anche dalla perizia di un esperto calligrafo, il coreografo ha confessato, spiegando l’importante motivazione che lo ha portato a nascondere il biglietto nella tasca della giacca di Luca.

Perché Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente non rientrano al GF?/ Niente ripescaggio per loro

“Io ho saputo una cosa molto importante, che non ho detto a Luca, ovvero che suo figlia stava soffrendo tantissimo per quello che stava accadendo nella Casa, cioè il fatto che stesse dormendo nel letto con un’altra persona. Io ho cercato di avvisarlo di questa cosa, tutto qui. L’ho fatto solo perché era una situazione delicata, che se si sapeva scatenava di peggio.” Messo di fronte alla scoperta del biglietto, Calvani ha inizialmente negato di averlo visto prima poi, spinto da Signorini, ha confessato tutto.