Grande Fratello, puntata 20 gennaio 2025: l’esito del televoto

Il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello continua e, dopo la puntata che ha decretato Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso come i preferiti del pubblico, torna in onda oggi, lunedì 20 gennaio 2025, con la 24esima puntata, condotta sempre da Alfonso Signorini con la presenza, in studio, delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e della portavoce del pubblico Rebecca Staffelli. Dopo l’eliminazione shock di Helena Prestes, questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. Al termine della scorsa puntata, ben nove concorrenti sono finiti al televoto e al pubblico è stato chiesto di salvare il proprio inquilino preferito.

A rischiare l’eliminazione ci sono Alfonso, Bernardo, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi. Quello sicuro di non uscire è javier Martinez che conta su un grande pubblico. Non dovrebbero rischiare neanche Alfonso e Zeudi mentre tutti gli altri potrebbero giocarsela all’ultimo voto.

Grande Fratello: un colpo di scena in arrivo

La ventiquattresima puntata del Grande Fratello regalerà un colpo di scena al pubblico come annuncia il comunicato ufficiale di Mediaset. Sono diverse le ipotesi che stanno circolando sul web. Il colpo di scena potrebbe riguardare il ripescaggio tra i concorrenti eliminati come si vocifera da qualche giorno sul web. Non è esclusa, tuttavia neanche una seconda eliminazione.

Attraverso una catena di salvataggio, infatti, i due concorrenti non salvati potrebbero finire ad un televoto flash al termine del quale uno potrebbe abbandonare definitivamente la casa. C’è anche chi pensa che il colpo di scena possa essere l’elezione del primo finalista nonostante manchino due mesi alla fine del reality.

Sorpresa per Pamela Petrarolo

Serata ricca di emozioni quella che vivrà Pamela Petrarolo che, questa sera, dovrà affrontare un grande dolore per poi ricevere una dolce carezza. L’ex Non è la Rai affronterà uno dei dolori più grande della sua vita legato alla scomparsa del fratello minore Manuel, che da due anni ha fatto perdere le sue tracce. Ad accarezzare il cuore di Pamela, poi, arriverà mamma Cinzia.

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, inoltre, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dovranno affrontare le critiche delle maggior parte dei concorrenti. In particolare, gli Shailenzo, come sono stati ribattezzati dai fan, avranno un confronto con Stefania Orlando. Infine, questa sera, Helena Prestes dovrebbe rientrare nella casa per un confronto proprio con la stessa Shaila.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

Puntata ricchissima, dunque, quella del Grande Fratello in onda questa sera che può essere seguita in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, invece, è possibile seguire la diretta streaming scegliendo tra la diretta dallo studio con Alfonso Signorini o la diretta dalla casa attraverso due regie differenti. Per farlo, basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione.