Luca Calvani è geloso di Lorenzo Spolverato? Il dubbio lanciato al Grande Fratello 2024

Luca Calvani ha un debole per Lorenzo Spolverato? È questo il dubbio che viene sollevato in diretta al Grande Fratello 2024 di fronte alle critiche mosse dall’attore nei confronti della relazione nata tra Lorenzo e Shaila Gatta. Chiamato a dare una sua opinione sulle scene di passione sfrenata tra i due, Calvani ha dichiarato: “Io non ce la faccio più. Sono chiamato a commentare perché sono qui. Dico che dovete essere un po’ più furbi. Siete un po’ meglio come migliori amici che come amanti. Volete le prime clip, i primi blocchi del programma”.

Luca Calvani: “Ecco perché sono geloso di Shaila e Lorenzo”

Per Calvani, dunque, i due spingerebbero un po’ troppo questa relazione a favor di telecamera. Un giudizio che smuove in studio Beatrice Luzzi, che fa notare al gieffino che in precedenza aveva giudicato favorevolmente la libertà di Shaila, quando si avvicinava a Javier. Ora che di mezzo c’è Lorenzo la sua opinione sembra essere cambiate. “In soldoni, non è che dici così perché al posto di Shaila volevi esserci tu?” è la domanda pungente di Alfonso Signorini a Luca, che nega, ammettendo di essere geloso soltanto di una cosa: “Vorrei anche io come loro le clip nel primo blocco, questo sì, perché a me nemmeno nel secondo ci sono!”