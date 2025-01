Biglietto-gate al Grande Fratello, Luca Calvani ammette: “Mi è stato passato da Enzo Paolo”

In questa serata al Grande Fratello ha tenuto banco il “biglietto-gate”, ovvero un bigliettino emblematico introdotto nella Casa più spiata d’Italia e contenente un messaggio indirizzato a Luca Calvani. Alfonso Signorini ha raccontato in puntata quanto accaduto nella Casa, indagando sulla natura di questo biglietto e “smascherando” Enzo Paolo Turchi: il coreografo, infatti, ha ammesso di aver scritto, sul brandello di una scatola di medicine, un messaggio in codice per l’attore, ovvero “No letto Jessica“.

Un gesto fatto in buona fede, ha spiegato, che però rischia di costare caro non solo allo stesso Enzo Paolo ma anche a Luca Calvani: introdurre nella Casa messaggi e informazioni dall’esterno, infatti, va contro il regolamento del reality. Dopo aver messo alle strette il ballerino, Signorini ha voluto parlarne anche con lo stesso Luca in Confessionale. L’attore prima ha lasciato intendere di non saperne nulla, poi ha vuotato il sacco ammettendo: “Mi è stato passato da Enzo Paolo, l’ho trovato e non me ne ero neanche accorto“.

Beatrice Luzzi “punge” Luca Calvani: “Confessione fatta con spontaneità!”

Dopo aver trovato il bigliettino, però, Luca Calvani non ha avvisato il Grande Fratello infrangendo dunque il regolamento. Alla fine Alfonso Signorini plaude la confessione fatta dal concorrente: “Meno male, grazie per la confessione, anche se un po’ tardiva, detta con sincerità“. Tuttavia, a pungerlo con il sorriso e una vena ironica è Beatrice Luzzi, che precisa: “Direi con spontaneità!“.

A seguire, Alfonso Signorini comunica la decisione presa dagli autori in merito a quanto accaduto, leggendo un comunicato: “Il Grande Fratello prenderà un provvedimento nei confronti di Luca. Però ha deciso di prendere un provvedimento anche per te, Enzo Paolo, perché anche se sostieni di avere agito in buonafede hai fatto una cosa che va contro il regolamento del gioco. Il Grande Fratello ha quindi deciso che tu questa sera non avrai il diritto di rientrare nella Casa“. Il coreografo, dunque, non avrà l’opportunità di rientrare nella Casa nel ripescaggio in corso questa sera, che coinvolge i concorrenti eliminati.

