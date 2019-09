Luca Capuano a letto con la moglie Carlotta Lo Greco/ “Fuori piove, noi in paradiso!”

Luca Capuano e sua moglie Carlotta Lo Greco come trascorrono la domenica? A letto insieme. Lo ha svelato su Instagram con una foto esplicativa. «Fuori piove… è Domenica… giornata PERFETTA!», ha scritto l’attore sui social. E nella foto appare a torso nudo, mentre la moglie lo abbraccia e guarda nell’obiettivo come lui. «Ma in Vaticano a letto», commenta una fan notando che il suo idolo ha segnato nella localizzazione il Vaticano. «Letto paradisiaco», ha risposto lui con ironia. Un’altra fan ha scritto: «Una frase che mi è sempre piaciuta e che penso spesso quando è brutto tempo… “ma che ti importa se fuori piove quando hai il sole dentro?!”… E se dentro casa c’è la tua famiglia… non hai bisogno di altro, family first! Buona domenica». E lui risponde con le emoticon degli applausi. «Sembra una scena di Centovetrine», scrive invece un utente. E lui si fa una risata.

LUCA CAPUANO E LA MOGLIE CARLOTTA LO GRECO A LETTO INSIEME…

Non mancano commenti da parte di personaggi famosi. «Bellissimi», scrive la comica Valeria Graci. Ma non è il primo post romantico che Luca Capuano scrive per la moglie Carlotta Lo Greco. «Quando l’intesa si manifesta in uno sguardo! Anche per voi parte “Eye of the Tiger” con il vostro “partner in crime?”». Decisamente più dolce è il messaggio che ha scritto verso la fine del mese di luglio per commentare una foto con la sua famiglia. «La vita inizia quando ti rendi conto che ti può regalare delle immagini come questa. Un mix di contrasti che esalta questo momento meraviglioso. Da un lato c’è chi è grande e vorrebbe tornare piccolo, dall’altro c’è chi è piccolo e non vede l’ora di diventare grande. Buona domenica a tutti», scrisse l’attore. Luca Capuano è legatissimo alla moglie, che ha aiutato quando le è stato diagnosticato un tumore, come ha avuto modo di raccontare in passato in tv.





