Luca Carboni e Cremonini hanno annunciato la collaborazione artistica in occasione dell’uscita dell’ultimo album dell’ex leader dei Lunapop, nel quale cantano insieme la canzone “San Luca” un brano che parla di fede e che è stato ispirato proprio dal santuario che si trova a Bologna dedicato alla Madonna di San Luca. L’incontro tra i due è un evento che Carboni in una intervista a La Stampa definisce “un miracolo” proprio perchè quando è arrivata la proposta, dice: “Dopo aver avuto la diagnosi di tumore, mi recavo ogni giorno a camminare e pregavo la Madonna mentre guardavo proprio il santuario dalla mia casa sugli Appennini“, e prosegue: “Quando è arrivata la proposta, ho aspettato per ascoltare la canzone, non volevo riavvicinarmi alla musica. Poi ho capito che era stato un miracolo“.

CESARE CREMONINI/ “Alaska Baby” e la Madonna di San Luca

Lo stesso Cremonini dice al giornale di aver provato le stesse sensazioni, anche perchè: “San Luca è il santuario della speranza, io stesso quando ero bambino pregavo la Madonna di mandarmi una canzone“. Il pezzo, che sarà presentato ora anche nelle esibizioni dal vivo, vuole essere una nuova speranza di ripartire dalle macerie, come conferma Carboni: “Le canzoni sono una reazione al dolore, e servono per ritrovare l’equilibrio tra annegare e nuotare“.

Robbie Williams, chi è la moglie Ayda Field? "La nostra vita sessuale è morta"/ "Lui è un orso addormentato"

Luca Carboni e Cesare Cremonini: “San Luca è una canzone che parla di fede e della bellezza della vita”

Cesare Cremonini e Luca Carboni, intervistati da La Stampa, hanno parlato della loro collaborazione e soprattutto della canzone “San Luca”, che ha segnato il loro sodalizio artistico ma anche una profonda amicizia. Come sottolinea l’ex leader dei Lunapop infatti: “Ci sono amicizie che nascono prima di incontrarsi, così come canzoni che nascono anni prima di venire scritte“, e aggiunge che il fatto che San Luca sia stato il tramite di questo incontro rappresenti una conferma del miracolo, mentre Carboni d’altra parte dice che è proprio nella diversità e nella capacità di adattarsi che si nasconde il segreto di un legame.

Gigi D'Alessio, mamma, papà e fratello morti per tumore/ "Terreni inquinati, cerco la verità come tutti"

Il significato del brano, che parla di fede, vuole anche evocare la bellezza della vita stessa, un concetto che il cantautore, dopo l’esperienza avuta nel combattere la malattia esprime dicendo: “Vivere ha sempre senso, ed essere qui è bello e importante. Perché la vita vale la pena.La vita vale la vita“. E conclude Cremonini: “Quando hai abbastanza gioia da donare al pubblico è una responsabilità, ma è proprio questo che ho chiesto alla Madonna di San Luca, l’ultima volta che ci sono andato: dammi la forza di dare gioia, quando andrò in tour“.