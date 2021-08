Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si sono lasciati?/ Dopo Uomini e Donne, lei…

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si sono lasciati? L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma un post pubblicato su Instagram dall’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha scatenato numerosi rumors secondo i quali la coppia starebbe affrontando un periodo difficile. Luca ed Elisabetta si sono conosciuti durante la scorsa stagione del trono over. Dopo essersi frequentati, i due si erano detti addio. Nonostante l’amore di Elisabetta, Luca aveva spiegato di non provare lo stesso sentimento. Concluso il programma, però, i due aveva sorpreso tutti annunciando l’inizio della loro storia d’amore. Dopo aver condivido foto e video dei momenti piacevoli e ricchi d’amore trascorsi durante le vacanze con Luca, Elisabetta ha spiazzato tutti pubblicando un post durissimo. Nessun riferimento diretto a Luca Cenerelli, ma tutto farebbe pensare ad una crisi di coppia tra l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over.

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone in crisi? Parla l’ex dama di Uomini e Donne

La fine delle vacanze ha scatenato la crisi di coppia tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone? Ad alimentare i rumors è l’ex dama di Uomini e Donne che, con una storia pubblicata su Instagram, si è lasciata andare ad uno sfogo. “Una persona quando ama, ama senza se e senza ma. Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio. Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore. Sono abituate a lottare perchè la vita non sempre è stata generosa e lottano per quell’amore forte, vanno contro tutto e tutti perchè ci credono. Non sono illuse, forse sono state illuse a crederci e allora realizzi e dici basta”. Con queste parole, Elisabetta ha condiviso il proprio stato d’animo. Con Luca, dunque, la crisi è ufficiale? L’ex cavaliere, per ora, non ha ancora commentato.



