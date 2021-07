Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone stanno insieme/ Uomini e Donne, foto “io e te…”

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone sono ufficialmente una coppia. Se durante la loro conoscenza a Uomini e Donne avevano dimostrato di non riuscire a trovare un vero equilibrio, adesso, a riflettori spenti, il sentimento sembra essere finalmente sbocciato. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne hanno deciso di uscire allo scoperto e rendere pubblico il loro amore anche ai rispettivi follower. Durante il dating show targato Maria De Filippi tra i due sembrava non esserci alcun futuro ma solo quando le telecamere si sono spente la coppia ha iniziato a sentirsi fino ad alimentare i propri sentimenti e finalmente ufficializzare la propria storia d’amore.

Sui rispettivi profili Instagram, Luca ed Elisabetta hanno voluto postare alcuni scatti insieme nei quali appaiono finalmente felici e sorridenti. La coppia è in vacanza in Sardegna, in un bellissimo resort, dove sta trascorrendo momenti indimenticabili, come si può notare dai loro sguardi particolarmente complici. “La vera ricchezza non è ciò che possiedi ma avere una persona speciale con cui condividere ogni momento”, ha scritto Luca sul suo profilo, nella didascalia alla foto in cui è immortalato proprio al fianco di Elisabetta.

LUCA CENERELLI ED ELISABETTA SIMONE STANNO INSIEME: LE FOTO SOCIAL

Anche qualche appassionato di Uomini e Donne aveva avuto dei dubbi sulla riuscita della coppia formata da Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone ma adesso con le loro prime foto social sembrano confermare le loro sicurezze legate ai rispettivi sentimenti. A postare uno scatto insieme è stata anche l’ex dama che ha optato per la stessa foto di Luca: “E alla fine.. nonostante tutto e tutti…”. Tanti i messaggi di congratulazioni da parte dei follower che speravano nel lieto fine. “Siete perfetti insieme. Vi auguro tutta la felicità che meritate”, si legge tra i commenti, “Prima eri bellissima… ora risplendi”, scrive un’altra fan. Ed anche all’ex cavaliere sono giunti numerosi commenti di felicitazioni: “Finalmente ora ti ha preso di pancia… Sono contenta per voi!”. Nelle passate ore Elisabetta ha voluto postare un’altra foto su Instagram in cui i due sono sempre sorridenti e vicini l’uno all’altra. “E poi ci siamo io e te.. che con uno sguardo capiamo già tutto”, scrive l’ex dama di Uomini e Donne, confermando il legame speciale tra i due.

