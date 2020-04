Luca Cobelli de Il Collegio, diffuso suo video intimo su Telegram/ “Nessuno ti aiuta”

Luca Cobelli, uno dei protagonisti de Il Collegio 3, alcune settimane fa ha svelato di essere stato vittima di revenge porn. Un video in cui ha un rapporto intimo con una ragazza minorenne sarebbe infatti finito online e diffuso in alcuni gruppi di Telegram. A distanza di qualche mese, il ragazzo ha deciso di raccontare come sono andate le cose e come ha poi deciso di combattere questo orrendo fenomeno. Intervistato da Webboh.it, Luca ha dichiarato: “Questo video è stato fatto molto prima di quando è spopolato online. Dopo un sacco di tempo mi hanno iniziato a inviare messaggi e ad avvertirmi che alcuni miei video giravano su Telegram.” E continua: “Quel giorno lì uno furbo ha messo sotto il mio nome quello di Giulia Mannucci. Così questo video è andato ovunque. Io sono andato in panico assurdo. Mi sono dovuto legare a un avvocato, che mi ha consigliato cosa fare e cosa non fare. Alla fine ho chiarito la situazione.”

Luca Cobelli, video intimo diffuso online: “Nessuno ti aiuta in questi casi”

La battaglia di Luca Cobelli è allora andata avanti. “Sono arrivato al punto di contattare i gestori di P*rnHub Italia.” ha ammesso l’ex protagonista de Il Collegio, che ha inoltre aggiunto: “Nessuno ti aiuta in questi casi, sei solo tu e tu.” Un risultato è comunque arrivato: “Nel futuro tutti i video verranno bannati. Grazie al cielo è finita così. – tuttavia – Il problema è che Telegram, avendo 6mila miliardi di gruppi, non lo fermi. Ho cercato tutti i gruppi per togliere i video, ma è una cosa impossibile. Poi c’è la gente che se lo salva, quelli che se lo inviano”. Il video hard che vede dunque Luca Cobelli protagonista continuerebbe dunque a girare su Telegram nonostante la ragazza che è con lui sia minorenne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA