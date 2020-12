LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO, A FUOCO VILLA DI FAMIGLIA/ Luci natalizie causa incendio

La villa di Marco Cordero di Montezemolo in Strada San Martino a Castiglione Torinese, in provincia di Torino, è andata a fuoco. Responsabile dell’incendio sviluppatosi nella villa di famiglia del fratello del più noto Luca, ex numero Ferrari, è stato un cortocircuito alle luci natalizie. Come riportato da ilfattoquotidiano.it, le fiamme sono divampate intorno alle 20.30 del 25 dicembre nell’abitazione del notaio 71enne. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco, che si sono recati sul luogo accompagnati dai carabinieri. Sono stati proprio questi ultimi ad escludere in partenza l’ipotesi dolosa: a causare il rogo era stata una circostanza più banale ma non meno pericolosa, appunto il corto circuito delle luci natalizie installate per decorare la villa. Come riportato da La Stampa, le fiamme nello spazio di pochi istanti hanno avvolto circa 400 metri quadrati di tetto per poi raggiungere il primo piano del cascinale rendendolo inagibile.

LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO, A FUOCO VILLA DI FAMIGLIA

La buona notizia è che l’incendio nella villa di famiglia di Cordero di Montezemolo ha lasciato illese le sette persone che si trovavano all’interno, ovvero i suoceri del fratello dell’ex presidente Fiat e Confindustria più i custodi. A dimostrazione dell’ampia portata del rogo, bisogna sottolineare come le squadre dei vigili del fuoco di Torino, Chivasso e Volpiano intervenute abbiano impiegato diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme che avviluppavano la villa. I pompieri si sono anche occupati di mettere in salvo gli animali (bovini e ovini) che vivono nella tenuta. Secondo quanto riportato da La Stampa, il professionista non era in casa ed è poi arrivato in serata insieme alla moglie. Il sindaco, Loris Lovera, è intervenuto per trovare una sistemazione ai Montezemolo in alcuni locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale.



