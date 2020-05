Luca Cordero di Montezemolo/ “Ferrari? Mettere in piedi una nuova generazione di prodotti” (Domenica IN)

Luca Cordero di Montezemolo ospite nella nuova puntata di “Domenica In“, il contenitore di successo condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio su Rai1. Tra gli ospiti c’è anche l’ex presidente della Ferrari che in questi giorni è intervenuto a SkyTg24 per parlare dell’emergenza sanitaria Coronavirus e sul conseguente lockdown che ha causato la chiusura di moltissime attività, ma anche del mondo del calcio e dello sport. L’imprenditore pur sentendo la mancanza sia della Formula 1 che della serie A non ha alcun dubbio nell’affermare: “parliamo in modo serio. Al centro c’è la salute, se adesso bisogna spendere del tempo sul campionato, sulle partite, mi sembra assurdo. Oggi non ci sono le condizioni. Un giocatore importante come Dybala non è ancora guarito. Calma, sono molto d’accordo con l’atteggiamento del Coni.

Oggi non ci sono le condizioni, ripeto, poi vedremo”. Parole chiare quelle pronunciate da Montezemolo che alcuni giorni prima dalle pagine di Quattroruote.it aveva parlato del suo rapporto di amicizia e collaborazione con Sergio Marchionne: “all’inizio stava in disparte, silenzioso, e guardava. Lo aiutavo, cercando di fargli capire i meccanismi dell’automotive, portando da Maranello professionalità di prim’ordine, organizzando riunioni al centro stile per decidere assieme il progetto 500, la cui uscita era imminente”.

Luca Cordero di Montezemolo e la Ferrari: “ho un rimpianto”

Imprenditore di grandissimo successo, Luca Cordero di Montezemolo è stato anche presidente della Ferrari. Parlando proprio dell’ex azienda di cui era il “capo” dalle pagine di Quattroruote ha detto: “i modelli usciti di recente sono evoluzioni, per quanto sofisticate, di macchine concepite nella gestione precedente; quindi ora si pone il problema di mettere in piedi una nuova generazione di prodotti”.

I suoi anni in Ferrari, ben 13, sono stati davvero straordinari e di grandissimi successi anche se l’imprenditore ha un grande rimpianto: “non aver portato Ayrton Senna alla Ferrari. Lui venne a casa mia a Bologna prima dell’incidente di Imola e mi disse che voleva correre a tutti i costi con noi, e liberarsi dalla Williams. Ci accordammo per sentirci dopo Imola, ma poi accadde quel che accadde. Voleva venire da noi e sarei stato ben lieto di averlo”. A rivelarlo è stato proprio Montezemolo durante un collegamento in diretta con Sky Sport 24. L’interesse per il grande pilota automobilistico brasiliano era enorme come ha precisato l’imprenditore: “Senna sarebbe stato la ciliegina sulla torta, che poi è stato Michael Schumacher entrato nella storia della Ferrari perché nessuno ha fatto quello che ha fatto lui”. Sul finale poi non ha nascosto di sentire la mancanza della Ferrari: “mi mancano le persone, l’ambiente. Sono entrato nel ’73 come assistente di Enzo Ferrari. Con Niki Lauda abbiamo vinto nel 1975, perso per mezzo punto l’anno dopo e poi vinto ancora. Ho passato 30 anni in Ferrari, quindi metà della vita dell’azienda e della mia”.