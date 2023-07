Luca Cordero di Montezemolo, vacanza a Ischia insieme all’ex Fenech/ Ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Luca di Montezemolo e Edwige Fenech passano la vacanza insieme: storia davvero finita?

Luca Cordero di Montezemolo e la sua ex Edwige Fenech hanno trascorso una bellissima giornata ad Ischia a bordo del motoscafo Itama 45, chiamato “Mediterraneo”. L’imprenditore ha radunato tutta la famiglia dell’attrice, figlio compreso, in attesa dell’arrivo della sua ex compagna. Tutti insieme hanno trascorso una vacanza all’insegna del relax, del mare e del buon cibo ma, soprattutto, dell’ottima compagnia.

A riprendere la ex coppia, ci ha pensato il settimanale Chi: “I due, splendidi settantenni, si sono incontrati infatti a Ischia e hanno trascorso una lunga giornata di vacanza in mare, con amici e la famiglia di Edwige. L’ex attrice ora produttrice televisiva, si trovava con suo figlio Edwin, la nuora Camille e i due nipotini sull’isola come ospite dell’Ischia Global Fest di Pascal Vicedomini”. Tra i due non sembra esserci un ritorno di fiamma ma, per loro stessa ammissione, è rimasta una grande amicizia che continuano a coltivare.

Edwige Fenech e la fine della storia con Luca di Montezemolo: “18 anni insieme”

Edwige Fenech e Luca di Montezemolo sono stati insieme per 18 lunghi anni; una delle coppie più longeve e amate della televisione italiana. Purtroppo, come spesso avviene, la loro storia si è interrotta e l’attrice, ai microfoni di Domenica In, ha rivelato alcuni retroscena del rapporto con l’ex.

“Siamo stati compagni per 18 anni, poi siamo rimasti amici. Vuol dire che era una storia vera. È stato un periodo bellissimo della mia vita” ha svelato l’attrice che non sembra avere intenzione di tornare indietro. L’imprenditore e presidente della Ferrari, dichiarava: “Lei è stata una donna molto importante della mia vita, è una bellissima persona.”

