Luca Daffrè asfalta Lory Del Santo/ “La più falsa! Pensava di comprarmi…”

Lory Del Santo: senza freni su Luca Daffrè

Lory Del Santo sull’Isola dei famosi 2022 non ha mai nascosto le sue simpatie e antipatie e una volta eliminata dal reality ha deciso di non fare più sconti a nessuno. L’ultimo a finire nel mirino della regata di The Lady è stato Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne e ultimo naufrago arrivato in Honduras. Intervistata da Novella 2000, la Del Santo ha ribadito di essere stata delusa dal giovane trentino: “Lui è il più viscido, è un venduto e senza di lui sto meglio. La mia vita adesso è migliore. Ha fatto capire che un mio complimento fisico su di lui era stato fatto per comprarmelo e non finire in nomination. Parlare con lui era deprimente, davvero tanto patetico. Lo chiamavano il ciupa ciupa, nel senso di lecca lecca, ci siamo capiti”. Secondo la Del Santo, Luca avrebbe cercato di ingraziarsi i due schieramenti che si erano formati sull’Isola solo pere strategia: “Adulava sempre Nicolas Vaporidis, voleva essere accettato dal gruppo a tutti i costi ed era palese. Luca era un ambasciatore della falsità. Non mi piace e nemmeno lo stimo. […] Una volta ha anche violato il regolamento dando del cibo”.

Luca Daffrè e il presunto flirt con Sophie Codegoni/ "Ci siamo visti e sentiti..."

Luca Daffrè replica a Lory Del Santo: “La più falsa”

Le dure parole di Lory Del Santo sono arrivate anche a Luca Daffrè. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha replicato alle accuse dell’ex naufraga in un’intervista rilasciata a Fanpage. Il modello non ha risparmiano dure critiche a Lory Del Santo, che ha definito la persona più falsa dentro il programma: “Quando sono entrato mi elogiava in modo ossessivo, pensava che comprandomi io potessi salvarla o evitarle le nomination, poi mi ha preso di mira, mi ha dato del viscido sulla base del nulla. Diceva che ero il burattino di Nicolas ma lui mi ha insegnato tantissime cose, è nato un rapporto”. Luca Daffrè non ha negato di aver trasgredito al regolamento condividendo un pezzo di pizza con Nicolas e Carmen, ma quel gesto è stata l’occasione di tirare fuori il suo lato umano: “Ho cercato di fare uscire il vero Luca, quello che ancora nessuno conosceva. Quando sei un bel ragazzo ed entri a percorso iniziato c’è sempre un po’ di pregiudizio. Ho cercato di far venire fuori il mio carattere, come sono nella vita di tutti i giorni, il Luca che si mette a disposizione degli altri”.

LEGGI ANCHE:

Luca Daffrè: "Maria Laura De Vitis? Non può starmi accanto"/ "Le voglio bene, ma..."Edoardo Tavassi "Luca Daffrè e Maria Laura? Non ci sarà mai niente tra loro"/ "Non si rivedranno perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA