Luca Daffrè ha la fidanzata?/ Dall’ex Camilla Cami a corteggiatore di Uomini e Donne…

Luca Daffrè, single all’Isola dei Famosi 2022?

Luca Daffrè è tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Questa sera, infatti, Luca entrerà nella Palapa insieme a Pamela Petrarolo, Marco Maccarini e Gennaro Auletto. Modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca arriva in Honduras da single o lascia in Italia una fidanzata? Della vita privata di Luca si sa davvero poco. Di lui, infatti, si sa che ha avuto una relazione con Camilla Cami che, però, oggi è finita. Attualmente, pare che Luca sia ufficialmente single.

Il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, infatti, sul proprio profilo Instagram, non ha foto che facciano pensare alla presenza, nella sua vita, di un amore. Bello e con un fisico al top della forma, Luca entrerà in competizione con Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi, i single dell’Honduras che stanno instaurando un rapporto rispettivamente con Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger?

Luca Daffrè, il percorso a Uomini e Donne

Luca Daffrè è diventato popolare partecipando a Uomini e Donne come corteggiatore. Il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2022, nel suo passato, ha partecipato ad altri due programmi. Luca, infatti, è stato un tentatore di Temptation Island sfoggiando la sua bellezza e provando ad aiutare le fidanzate a capire se portare avanti o meno il proprio rapporto di coppia. Dopo Temptation Island, Luca ha provato a trovare l’amore partecipando a Uomini e Donne come corteggiatore.

Daffrè, infatti, ha corteggiato sia Teresa Langella che Angela Nasti non riuscendo, però, a conquistare la fiducia e il cuore delle due troniste. Dopo un periodo lontano dalla tv nel corso del quale ha continuato a lavorare come modello pubblicando su Instagram foto dei suoi lavori, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando all’Isola dei Famosi 2022: riuscirà a conquistare il pubblico del reality condotto da Ilary Blasi?

