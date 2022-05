Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022, chi sono?/ Daffrè, Petrarolo, Maccarini e…

Isola dei Famosi 2022, chi sono i nuovi concorrenti

Ilary Blasi, durante la diretta di venerdì 13 maggio dell‘Isola dei Famosi, ha annunciato lo sbarco in Honduras di quattro nuovi naufraghi. Da giorni, d’altronde, circolava la voce dell’arrivo di tre affascinanti uomini a Playa Palapa, indiscrezione che ieri è stata confermata dalla conduttrice. Tre uomini, sì, che non saranno da soli perché i concorrenti in arrivo sono quattro e tra loro c’è anche una donna.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi: chi sono?/ Ilary conferma: "Saranno 4 e..."

Ma chi sono questi nuovi concorrenti? Il profilo Instagram del reality show ha annunciato i quattro nomi con una serie di stories volte anche a percepire la reazione del pubblico dell’Isola dei Famosi. I quattro nomi che si preparano a sbarcare in Honduras sono: Marco Maccarini, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Pamela Petrarolo.

Pamela Petrarolo e la figlia Futura/ "Parto ai tempi del Covid? Durissimo"

Chi sono Marco Maccarini, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Pamela Petrarolo.

Conosciamo meglio i quattro nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Quello probabilmente più noto al pubblico di Canale 5 è il conduttore di radio e televisione Marco Maccarini. La presentazione sui social dell’isola lo descrive come avventuroso, sportivo e leale. Meno conosciuto al pubblico è invece Gennaro Auletto, modello di 22 anni italo-marocchino che si descrive come ambizioso, solare e passionale. Tra i concorrenti c’è anche Luca Daffrè, ex tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne delle troniste Teresa Langella e Angela Nasti. Ufficiale infine la partecipazione della conduttrice Pamela Petrarolo, noto volto di Non è la Rai, unica donna a completare il gruppo di new entry di questa edizione de L’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE:

Pamela Petrarolo è incinta/ Terzo figlio per l'ex di Non è la Rai: annuncio in tv!

© RIPRODUZIONE RISERVATA