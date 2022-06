Luca Daffré “tradisce” Maria Laura De Vitis e la manda la televoto/ Lei sbotta “Rimasta male”, flirt finito?

L’isola dei famosi 2022, Luca Daffré spiazza Maria Laura De Vitis: il gesto inaspettato alla finale

Nella prima serata di lunedì 27 giugno 2022, su Canale 5, va in onda la puntata finale de L’isola dei famosi 2022 nonché la sedicesima edizione del reality made in Honduras, che parte con una prova ardua per Luca Daffré, uno dei leader più temuti del gioco tra i 6 finalisti in corsa per la vittoria del montepremi finale. La produzione del reality, attraverso l’inviato Alvin, chiede a Luca di indicare il finalista con cui contendersi un posto alla finalissima nel gioco, in una prova televoto lampo, i cui voti giungono da parte dei telespettatori. Dal suo canto Luca sceglie di sfidarsi con la finalista che non ha mai nascosto di nutrire un interesse per lui e la sua conoscenza, si tratta di Maria Laura De Vitis: “Ho notato alcune incongruenze e incoerenze, per cui sfido lei”. Ma la motivazione alla nomination non convince la finalista, che quindi accusa Luca di nascondere di temere il confronto al televoto con gli altri finalisti rimasti in gioco a L’isola dei famosi 2022.

Il gesto di Luca verso Maria Laura divide

La delusione che prova Maria Laura De Vitis verso Luca Daffré , con cui lei sembrava aver instaurato un rapporto all’insegna della complicità in Honduras, tanto che in molti telespettatori avrebbero scommesso su un possibile inizio di un flirt tra i due naufraghi, è palpabile. E incalzati dalla conduttrice Ilary Blasi, intanto, nello studio tv del format alcuni ospiti si pronunciano sul battibecco registratosi tra i due giovani finalisti. Edoardo Tavassi, finalista mancato in quanto ritiratosi dal gioco, si schiera con Luca: “Io salverei lui, perché lei si aggrappa sempre agli altri per emergere…”. Lory Del Santo non risparmia una critica verso Luca: “Lui è stato così viscido, che lo salvo”.

Mentre si avvicina il momento del verdetto del televoto, nel frattempo, il web si dichiara spiazzato per l’amara sorpresa che la finale de L’isola dei famosi 2022 ha riservato a Maria Laura De Vitis da parte della sua crush. E intanto Luca Daffré può ricevere la sorpresa del padre, che è volato in Honduras per abbracciarlo.

