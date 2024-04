Marialaura De Vitis, chi è l’ex fidanzata di Paolo Brosio/ La rottura nel 2021: “Il bene rimane”

Marialaura De Vitis, chi è l’ex fidanzata di Paolo Brosio: la carriera tra moda e tv

Paolo Brosio, tra il 2020 e il 2021, ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore con Marialaura De Vitis. Il noto giornalista e volto tv, che sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1, è stato fidanzato con la giovane modella ed influencer anche se il loro amore è durato poco. Era il 2020 quando la coppia ufficializzò il proprio amore, per poi essere ospiti diverse volte in televisione nei salotti di Barbara D’Urso.

Lei, classe 1998, ha iniziato la sua carriera partecipando a numerosi concorsi di bellezza, da Miss Mondo Italia a Miss Universo Emilia Romagna. Oltre alla carriera da modella e da influencer (sui social vanta un ampio seguito ed è piuttosto famosa), Marialaura De Vitis ha anche preso parte a numerosi programmi del piccolo schermo. In televisione il pubblico ha avuto modo di vederla a Ciao Darwin, Appuntamento a prima vista su Real Time, ma anche come concorrente de La pupa e il secchione show e de L’Isola dei Famosi.

Paolo Brosio e la rottura con l’ex fidanzata Marialaura De Vitis: l’annuncio nel 2021

La storia d’amore tra Paolo Brosio e l’ex fidanzata Marialaura De Vitis ha fatto spesso parlare di sé, non solo per la loro esposizione mediatica ma anche per la notevole differenza d’età. In molti hanno messo in dubbio la veridicità dei propri sentimenti, i quali sono sempre stati difesi a spada tratta dalla coppia. Tuttavia il loro amore è naufragato nel 2021, con la coppia che ha ufficializzato l’addio per mezzo social.

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita“, aveva scritto la ragazza, comunicando la rottura con il giornalista. “Nonostante ciò, il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno e Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa“.

