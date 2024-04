Maria Laura De Vitis e Jimmy Ghione stanno insieme?/ Uno scatto insieme ‘scatena’ il gossip

Le voci di gossip sanno quando accelerare o placare la corsa; nel primo caso, sembrano trovare riscontro i rumor risalenti allo scorso novembre sul conto di Jimmy Ghione. Il noto inviato di Striscia La Notizia sembra aver trovato nuovamente l’amore: la sua fidanzata corrisponde al nome di Maria Laura De Vitis, già nota per una liaison del passato avuta con Paolo Brosio.

Stando a quanto riporta Leggo, il rapporto tra Jimmy Ghione e la nuova fidanzata Maria Laura De Vitis sarebbe più che florido a dispetto della differenza d’età di ben 34 anni. Non a caso, il portale rilancia lo scoop di Novella 2000 che – per avvalorare la tesi – ha pubblicato un tenero scatto che li ritrae amorevolmente abbracciati al torneo della Padelartisti. Come anticipato, Maria Laura De Vitis non è affatto sconosciuta al mondo dello spettacolo e non solo per la relazione avuta in passato con il giornalista Paolo Brosio.

Chi è Maria Laura De Vitis, la 26enne che avrebbe fatto breccia nel cuore di Jimmy Ghione

Maria Laura De Vitis – fidanzata di Jimmy Ghione – si è fatta conoscere dal pubblico televisivo con diverse partecipazioni in alcuni dei reality più seguiti del piccolo schermo. Molti ricorderanno la sua esperienza all’Isola dei Famosi, così come quella tra i banchi de La Pupa e Il Secchione. In precedenza, ha avuto modo di mettersi in mostra anche nel mondo della moda, in particolare con le esperienza a Miss Universo Italia (nel 2019) e Miss Mondo (nel 2018).

L’attualità di Maria Laura De Vitis corrisponde ora al nome di Jimmy Ghione, almeno stando allo scoop di Novella 2000 che assicura la solidità del nuovo rapporto d’amore. Come riporta Leggo, persone vicine alla coppia li definiscono “inseparabili” e non vi è motivo per cui dubitare della tenerezza della liaison. L’inviato di Striscia la Notizia era single da tempo; pare infatti che dopo la separazione del 2016 dall’ormai ex moglie Tania Paragoni – con la quale ha avuto due figli – non abbia avuto altre storie d’amore salvo un breve flirt con Daria Baykalova.

