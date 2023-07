Luca Delfino/ L’avvocato: “Non è nel suo interesse fuggire dalla Rems, mai rifiutato una cura”

Il programma di Canale 5, Morning News, torna ad occuparsi della vicenda di Luca Delfino, l’omicida che ha scontato la sua pena in carcere e che è stato trasferito in una Rems a Genova, precisamente a Prà. Riccardo La Monaca, avvocato di Delfino, ha spiegato in diretta tv: “Io comprendo le paure delle persone di Prà, ma sono preoccupazioni per quanto accaduto in passato, riferite ad altri episodi o reali evasioni. Io ho sempre parlato di Luca Delfino dicendo che per come io lo conosco escludo una sua volontà di evadere anche perchè sta aspettando da 17 anni questo momento, il momento di entrare in questa struttura perchè vuole cercare di fare un percorso che ovviamente non è compatibile con un allontanamento da questa struttura. E’ suo interesse rimanere li e curarsi”.

“Lui non ha rifiutato le cure – ha precisato l’avvocato di Luca Delfino – è una notizia assolutamente non vera e non so da dove venga. Durante il periodo carcerario mai stata data, somministrata o proposta alcuna cura. Quando invece si stava preparando l’ingresso nella Rems, abbiamo fatto un incontro con i responsabili e lui ha detto che era disponibile a delle cure se fossero state necessarie anche se preferirebbe fare a meno di cure che agiscono sulla sua capacità di determinazione, la classica cura tranquillizzante”.

LUCA DELFINO, PARLA L’AVVOCATO: “LUI SI ASPETTA QUESTO PERCORSO…”

L’avvocato di Luca Delfino ha proseguito: “Lui si aspetta di fare un percorso di natura psicologica, psichiatrica, basata su colloqui con specialisti. Lui nel carcere ha fatto dei colloqui con lo psicologo del carcere, colloqui una volta ogni sei mesi, ma lo stesos tipo di approccio di qualunque altro detenuto che non fosse Luca Delfino. Non è mai stato sottoposto a cure ma non so perchè, non posso dirlo io. Bisogna capire se questo stato di pericolosità sociale sia irreversibile o meno, io non so se le cure potranno riuscire in futuro a modificare questa situazione, non lo so, non sono uno psichiatra”.

“Ho parlato con degli psichiatri – ha aggiunto il legale di Luca Delfino – che hanno dubbi sul recupero totale del Delfino e questo è un concetto importante. Io l’ho sempre detto, mai detto che lui tornerà un giorno nella società civile, mai detto e mai pensato. E’ un tentativo da fare doveroso che non è stato posto in essere negli anni del carcere”.











