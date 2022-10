Luca e Arelis, chi sono i protagonisti del servizio a Le Iene/ Dalla Serbia illegalmente in Italia per amore

Chi sono Luca e Arelis: da Cuba all’Italia per amore

Nella puntata di questa sera de Le Iene, Luigi Pelazza tornerà a parlare della storia di Luca e Arelis. I due, lui ligure di 38 anni, e lei cubana si sono conosciuti a dicembre 2021, quando è iniziata una frequentazione tra i due, con la donna che sembrava innamoratissima di Luca, al punto di tatuarsi sulla spalla “Ti amo Luca”, senza neppure averlo mai incontrato di persona. Luca inizialmente cercò l’aiuto dell’ambasciata italiana per far ottenere un visto alla donna, permettendole di entrare legalmente in Italia.

L’ambasciata, tuttavia, negò a Luca ed Arelis l’autorizzazione per via del coronavirus. L’uomo pensò, infine, di farla volare prima a Mosca, per poi raggiungerla a Belgrado e portarla in Italia. A febbraio la ragazza arrivò a Belgrado, ma la polizia di frontiera decise, secondo quanto raccontato da Luca stesso a Le Iene, di rimandare e lei e gli altri cubani presenti sull’aereo a Mosca. A quel punto Luca sarebbe riuscito a trovare una collocazione temporanea a Arelis nei dintorni di Mosca. Tutto questo, ovviamente, a spese di Luca, che avrebbe pagato ad Arelis, oltre ai voli fino alla Russia, anche l’alloggio e la permanenza, oltre alla vita a Mosca.

Luca e Arelis: com’è finita la storia tra loro?

Luigi Pelazza, giornalista de Le Iene, a quel punto avrebbe, dunque, preso in mano la situazione, aiutando Luca ad arrivare a Belgrado, dove stavano organizzando un incontro con Arelis. I due si sono incontrati per la prima volta in aeroporto a Belgrado, fugando ogni dubbio che potesse trattarsi dell’ennesima storia simile a questa, ma finita in un infinito esborso di denaro in cambio di relazioni che non si concretizzano mai. Pelazza ha cercato delle soluzioni, mettendo in contatto la coppia con un esperto di trasporti illegali attraverso la frontiera italiana.

L’alternativa di ingresso illegale viene considerata da Luca e Arelis troppo rischiosa, oltre che eccessivamente economica, mentre anche l’ipotesi di matrimonio tra i due venne accantonata per i lunghi tempi che esigeva. Un mese dopo Luca, grazie ad un altro cubano con il quale è entrato in contatto nel mentre, scoprì una strada, considerata sicura e priva di controlli. Nonostante l’illegalità del viaggio che stavano per intraprendere, Pelazza decise di accompagnare Luca attraverso la lunga traversata.

Lungo la traversata, nonostante alcuni piccoli problemi e un controllo della polizia che mette in pericolo la missione di Luca e Arelis, tutto sembra procedere per il meglio e la donna riesce finalmente ad entrare in Italia. Tuttavia, da quel momento qualcosa sembra essere andato storto ed è questa la ragione per cui Le Iene torneranno a trattare il caso.

