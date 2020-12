Luca e Brando Barbato, marito e figlio Samantha De Grenet/ “Ci manchi tanto e…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, in occasione del Natale, sono arrivati per i concorrenti dei bellissimi auguri dai propri cari. In particolare per Samantha De Grenet è arrivato un videomessaggio del figlio Brando e del marito Luca Barbato. In video è però apparso solo il ragazzo, ripreso da un cellulare proprio dal papà. “Ciao mamma, ti volevo fare gli auguri di buon Natale e di buon anno. – ha esordito Brando – Ci manchi veramente tanto e noi ti aspettiamo fuori. Un bacione grande mamma.” ha poi concluso. Poche parole che sono bastate a Samantha per commuoversi. D’altronde è proprio ai suoi due grandi amore che ha pensato la showgirl e conduttrice nel corso di questi primi giorni di festa. La loro mancanza, in questi giorni così importanti, d’altronde si fa sentire ancora di più, così come per gli altri concorrenti.

La lettera di Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 2020

Proprio pensando a suo marito Luca e suo figlio Brando Barbato, Samantha De Grenet ha scritto una toccante lettera di Natale nella quale si è anche lasciata andare ad una riflessione profonda, riproposta poi dal Grande Fratello Vip 2020 nel corso dell’ultima diretta. Eccola: “Stiamo vivendo tutti un periodo di grande difficoltà, le città sono silenziose come mai prima. – e ancora – Tutto questo è molto triste ma può insegnarci qualcosa, farci apprezzare tutto ciò che la vita ci regala di bello e smetterla di lamentarci per le piccole cose.” Questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, per Samantha potrebbero arrivare nuove emozioni proprio grazie ai suoi cari.



